Google Haberler

25 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Eylül 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Eylül Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
25 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

25 Eylül 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14:00 Güneşin Doğduğu Yer  

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Mercan Köşk  

1 7
25 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

25 Eylül 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 İkizler Memo

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.30 Haysiyet

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Üç Kız Kardeş

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

2 7
25 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

25 Eylül 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şevkat Yerimdar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef

3 7
25 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

25 Eylül 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Siyah Kalp  

09.00 Muhtemel Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Sevdan Bir Ateş

18.25 Show Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

4 7
25 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

25 Eylül 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile sana Değer

13.30 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

5 7
25 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

25 Eylül Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.30 Kalk Gİdelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Teşkilat

17.45 Lingo Türkiye

17.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

6 7
25 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

25 Eylül Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Doktor Aksoy

11.30 Masterchef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Masterchef Türkiye

7 7
Kaynak: HABER MERKEZİ