25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

25 Haziran 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 06.30 Hercai 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19.00 atv Ana Haber 20.00 Beyaz Saray Düştü 22.50 Aile Saadeti 1 | 7

25 Haziran 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Yumurcak Küçük Şahit 11.00 Yaprak Dökümü 13.30 Gelinim Mutfakta 16.30 Aşk-ı Memnu 20.00 Eşref Rüya 23.30 Kuralsız Sokaklar 2 | 7

25 Haziran 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat 10.00 Yasak Elma 13.00 Çift Kişilik Oda 15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 16.30 Karagül 19.00 Now Ana Haber 20.00 Hareket Sekiz 22.15 Fazla Şaapma 3 | 7