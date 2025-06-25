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  4. 25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Haziran 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Haziran 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

25 Haziran 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

06.30 Hercai

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Beyaz Saray Düştü

22.50 Aile Saadeti

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25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

25 Haziran 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Yumurcak Küçük Şahit

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

20.00 Eşref Rüya

23.30 Kuralsız Sokaklar

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25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

25 Haziran 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

13.00 Çift Kişilik Oda

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Hareket Sekiz

22.15 Fazla Şaapma

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25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

25 Haziran 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Meraklı Köfteci  

21.45 Namuslu  

23.45 Meraklı Köfteci  

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