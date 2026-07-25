25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Temmuz 2026 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Temmuz 2026 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
25 Temmuz 2026 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:35 Gizli Görev
03:00 Aldatmak
05:30 Safir
07:00 Zembilli
09:00 Aile Saadeti
11:10 Ters Yüz
13:00 Altı Üstü İstanbul
16:10 Hızlı ve Öfkeli 6
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul
23:20 Son Düello
25 Temmuz 2026 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:30 Akrep Kral 4: Güç Peşinde
04:00 Kuzey Güney
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Katakulli: Gözükaralar
15:00 Daha 17
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Suç Şehri 2
22:15 Suç Şehri 2
25 Temmuz 2026 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
14.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Doktor Civanım
22.15 Doktor Civanım
00.15 Aşk Yeniden
02.45 Adım Farah
03.45 Bambaşka Biri
05.00 Yasak Elma
06.00 Son Yaz
25 Temmuz 2026 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
01:30 Muhtemel Aşk
03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
06:00 Yeni Gelin
08:00 Gelin Kız
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam
14:45 İbo İle Güllüşah
16:30 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
25 Temmuz 2026 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
01:15 Kalbimin Efendisi
02:45 Güzel Köylü
04:45 Erkenci Kuş
07:00 İki Aile
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Güzel Köylü
13:45 Doğanın Kanunu
16:45 Tolgshow Yıldızlar
19:00 Star Haber
20:00 Doğanın Kanunu
23:00 Tolgshow Yıldızlar
25 Temmuz 2026 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:30 Sadık Ahmet
02:45 Seksenler
03:50 Yürek Çıkmazı
06:25 Hangimiz Sevmedik
08:55 Kaptan Pengu Ve...
10:45 Kod Adı Kırlangıç
14:00 Set Sayısı
14:30 Çin - Türkiye
16:45 Turgay Başyayla Ile...
17:50 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Hobbit: Beklenmedik Yolculuk
25 Temmuz 2026 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 Gazete Magazin
04:30 Oynat Bakalım
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye