25 Temmuz 2026 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:35 Gizli Görev

03:00 Aldatmak

05:30 Safir

07:00 Zembilli

09:00 Aile Saadeti

11:10 Ters Yüz

13:00 Altı Üstü İstanbul

16:10 Hızlı ve Öfkeli 6

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul

23:20 Son Düello