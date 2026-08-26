26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Ağustos 2026 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
26 Ağustos 2026 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
26 Ağustos KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07.00 Küçük Ağa
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
21.45 Hep Yek 4
26 Ağustos Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Yeraltı
15.00 Ben Leman
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Recep İvedik 3
26 Ağustos Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
09.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12.30 Buse Varol İle Gelin Evi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
26 Ağustos Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 Erkenci Kuş
08.00 İki Aile
09.30 Yüksek Sosyete
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.15 Güzel Köylü
15.45 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Doğanın Kanunu
26 Ağustos Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.00 Kalk Gidelim
09.05 Kendi Düşen Ağlamaz
12.35 Tozkoparan İskender: 1071
14.45 Alparslan: Büyük Selçuklu
18.00 Ana Haber
19.00 Almanya-Türkiye
21.00 Maç Önü
22.00 Lyon-Fenerbahçe
26 Ağustos 2026 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.00 Gazete Magazin
13.00 Doktor Aksoy
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye