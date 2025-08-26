26 Ağustos BİM Aktüel kataloğu: Bugün BİM'de hangi ürünler indirimli? Ürün listesi...
26 Ağustos BİM Aktüel Kataloğu belli oldu. Yine yüzlerce ürün listelendi. Dana Kangal Sucuk Beşler 500 g, 209 TL fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Yeni ürünler arasında Naneli Ayran Dost 300 ml ise 12,50 TL’den satışa sunuluyor. İşte katalogda yer alan ürünler...
BİM, 26 Ağustos Salı günü itibarıyla yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine sundu Gıda, içecek ve atıştırmalık kategorilerinde öne çıkan ürünlerin yanı sıra kahvaltılık ve süt ürünlerinde de dikkat çekici fiyatlar yer alıyor. İşte bütün ürünler ve fiyatlar...
Dana Kangal Sucuk Beşler 500 g – 209,00 TL
Naneli Ayran Dost 300 ml – 12,50 TL
Piliç Çıtır Kaplamalı Pişmiş Bonfile Lezita 1000 g – 125,00 TL
Piliç Parmak Köfte Erişlik 500 g – 69,00 TL
Piliç Çıtır Kanat Banvit 1000 g – 175,00 TL
Dilimli Dana Sucuk Namet 200 g – 99,00 TL
Soslu Dana Döner Namet 300 g – 129,00 TL
Peynir Helvası Peysan 150 g (Çilekli-Portakallı) – 31,50 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri Sek 1500 g – 299,00 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri İçim 1000 g – 249,00 TL
Yarım Yağlı Yoğurt İçim 5 kg – 169,00 TL
%0,6 Yağlı Yoğurt Sek 3 kg – 109,00 TL
Ayran Dost 2 L – 55,00 TL
Lor Peyniri Aknaz 1000 g – 59,50 TL
Orman Meyveli Kefir İçim 1 L – 59,00 TL
Tam Yağlı Yumuşak Kıvamlı Süzme Peynir İçim 900 g – 145,00 TL
Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir Aytaç 500 g – 89,00 TL
Çilekli Süt İçimino 6x180 ml – 52,50 TL
Çikolatalı Süt İçimino 6x180 ml – 52,50 TL
Yarım Yağlı Süt İçim 6x200 ml – 52,50 TL
Labne İçim 3x180 g – 99,50 TL
0,5 Yağlı Süt Aytaç 1 L – 24,50 TL
Yarım Yağlı Eritme Peynir Arpacı 1000 g – 239,00 TL
Tereyağı Aynes 1000 g – 319,00 TL
Çözünebilir Hindiba Kahvesi Molinedo 150 g – 149,00 TL
Karışık Meyve Aromalı Bursa Gazozu Kınik 6x200 ml – 44,50 TL
Meyveli Mineralli Gazlı İçecek Çeşitleri Avoya 4x250 ml – 74,50 TL
Matcha Tozu Çeşitleri Herby 25 g – 149,00 TL
Çilek & Ananas Aromalı Soğuk Çay Teatone 1,5 L – 27,50 TL
Yeşil Çay, Armut ve Şeftalili Meyveli İçecek Herby 250 ml – 34,50 TL
Çilek Kremalı Gofret Oslo 1000 g – 89,00 TL
Limon Kremalı Bisküvi Eti Burçak 4x100 g – 59,00 TL
Çilek Kremalı Bisküvi Ülker 61 g – 9,75 TL
Portakallı Kek Eti Popkek 60 g – 8,50 TL
Dolgulu Sert Şeker Onix 5x38 g – 29,00 TL
Sakız First 2x27 g – 45,00 TL
Fındık Kremalı Gofret Wafermaster 1086 g – 179,00 TL
Fındık Kremalı Küp Gofret Wafermaster 200 g – 55,00 TL
Karamelli Bisküvi Mimosa 128 g – 29,00 TL
Çikolata Kremalı Gofret Çizmeci Wafermaster 216 g – 59,00 TL
Gazlı İçecek Kola Şekersiz Sarıyer 2,5 L – 42,00 TL
Portakal Aromalı Şekersiz Gazlı İçecek Sarıyer 2,5 L – 42,00 TL
Doğal Maden Suyu Avşar 6x200 ml – 29,50 TL
Bitter Çikolata Kaplı Bisküvi Eti Benimo 207 g – 59,00 TL
Cevizli Sütlü Pekmezli Pestil Keyifce 400 g – 99,50 TL
Sürülebilir Fındık Kreması Fiskobirlik 1500 g – 158,00 TL
Patates Cipsi Çeşitleri Patito 200 g – 39,00 TL
Oyuncaklı Sürpriz Yumurta Özmo Cool 16 g – 35,00 TL
Fairy Platinum Yüzey Temizlik Havlusu 119 TL
Pop Girls Makyaj Seti 429 TL
Pop Girls Dudak Parlatıcısı Seti 379 TL
Naturalove Puff Sünger Seti 85 TL
We Mara Simli Maskara 145 TL
Mara Karanlıkta Parlayan Oje 65 TL
Urban Care Sıvı Saç Kremi 200 ml 119 TL
Polo Club Büstiyer Kadın 135 TL
Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1.3 kg 64,50 TL