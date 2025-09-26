26 EYLÜL 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Eylül 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Eylül 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
26 Eylül 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
18.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13.00 atv Gün ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16.00 Esra Erol’da
20.00 Aşk ve Gözyaşı
23.20 Aşk ve Gözyaşı
26 Eylül 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
26 Eylül 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.30 İlk Bakış
08:30 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
22.30 Halef: Köklerin Çağrısı
26 Eylül 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08.15 Bu Sabah
10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
26 Eylül 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Adalet 2
22.30 Adalet 2
26 Eylül 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.25 Kalk Gidelim
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Cennetin Çocukları
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.40 Cennetin Çocukları
26 Eylül 2025 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
13.15 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye