Google Haberler

26 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Haziran 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26Haziran Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
26 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

26 Haziran 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane  

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

22.50 Son Düello

1 7
26 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

26 Haziran 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

2 7
26 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

26 Haziran 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:00 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.15 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.15 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Bursa Bülbülü

22.30 Benim Kocam Yapmaz

3 7
26 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

26 Haziran 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk  

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.45 Show Haber

20.00 Muhtemel Aşk

4 7
26 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

26 Haziran 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateş Böceği

12.00 Benim Tatlı Yalanım

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Adalet 2

5 7
26 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

26 Haziran 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

08.00 Hangimiz Sevmedik

10.35 Kasaba Doktoru

13.50 Seksenler

14.45 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

21.25 Kupa Saati

22.00 Norveç-Fransa  

6 7
26 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

26 Haziran 2026 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Masterchef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Masterchef Türkiye

7 7