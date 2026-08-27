27 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 27 Ağustos 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 27 Ağustos 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
27 Ağustos 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul
20.45 Maça Doğru
21.30 Ferençvaroş-Trabzonspor
27 Ağustos Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Küçük Ağa
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kılıbık
27 Ağustos Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Şevkat Yerimdar
15.00 Ben Leman
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 İnek Şaban
22.30 Çifte Milyon
27 Ağustos Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
09.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
27 Ağustos 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 Erkenci Kuş
08.00 İki Aile
09.30 Yüksek Sosyete
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.15 Güzel Köylü
15.45 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Güle Güle
27 Ağustos 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.00 Kalk Gidelim
10.00 Kendi Düşen Ağlamaz
13.30 Seksenler
14.40 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
20.00 Creed 2
22.30 Butcher’s Geçidi
27 Ağustos 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.00 Gazete Magazin
13.00 Doktor Aksoy
15.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye