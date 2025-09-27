27 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 27 Eylül 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 27 Eylül 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
27 Eylül 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Aşk ve Gözyaşı
02:00 Aşk ve Gözyaşı
04:30 Kardeşlerim
06:30 Ateş Kuşları
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:00 Gözleri KaraDeniz
16:45 Aşk ve Gözyaşı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
27 Eylül 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Arka Sokaklar
00:15 Uzak Şehir
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Kuzey Güney
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arka Sokaklar
15:45 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana
20:00 Eşref Rüya
23:15 Uzak Şehir
27 Eylül 2025 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Halef
01:45 Kıskanmak
03:45 İnadına Aşk
05:30 Bay Yanlış
06:15 Karagül
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kıskanmak
13:45 Yasak Elma
16:00 Halef
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Halef
23:00 Kıskanmak
27 Eylül 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:30 Bahar
06:00 Gelsin Hayat Bildiği
08:00 Kaynanalar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
23:15 Kızılcık Şerbeti
27 Eylül 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Adalet 2
01:00 Çarpıntı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
07:00 Menajerimi Ara
08:30 İstanbullu Gelin
10:00 Aramızda Kalsın
11:15 Kral Kaybederse
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Çarpıntı
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem Melekleri 4
22:00 Cehennem Melekleri 4
23:45 Sahipsizler
27 Eylül 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Cennetin Çocukları
02:30 Seksenler
03:15 Kalk Gidelim
05:40 Yedi Numara
07:10 Teşkilat
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:30 Lingo Türkiye
12:50 Cennetin Çocukları
15:30 Cennetin Çocukları
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
27 Eylül 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Gel Konuşalım
05:00 Oynat Bakalım
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:30 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye