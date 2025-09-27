Google Haberler

27 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 27 Eylül 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 27 Eylül 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

27 Eylül 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aşk ve Gözyaşı 

02:00 Aşk ve Gözyaşı 

04:30 Kardeşlerim 

06:30 Ateş Kuşları

07:30 atv’de Hafta Sonu 

10:00 Can Borcu 

13:00 Gözleri KaraDeniz 

16:45 Aşk ve Gözyaşı 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Can Borcu 

27 Eylül 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Arka Sokaklar 

00:15 Uzak Şehir 

03:00 Poyraz Karayel 

05:00 Kuzey Güney 

07:00 Yabancı Damat 

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi 

13:00 Arka Sokaklar 

15:45 Uzak Şehir 

19:00 Kanal D Ana 

20:00 Eşref Rüya 

23:15 Uzak Şehir 

27 Eylül 2025 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Halef 

01:45 Kıskanmak 

03:45 İnadına Aşk 

05:30 Bay Yanlış 

06:15 Karagül 

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 

11:15 Kıskanmak 

13:45 Yasak Elma 

16:00 Halef 

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 

20:00 Halef 

23:00 Kıskanmak 

27 Eylül 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Kızılcık Şerbeti 

00:15 Veliaht 

02:30 Bahar 

06:00 Gelsin Hayat Bildiği 

08:00 Kaynanalar 

10:00 Cumartesi Sürprizi 

13:00 Bahar 

15:30 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Veliaht 

23:15 Kızılcık Şerbeti 

27 Eylül 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Adalet 2 

01:00 Çarpıntı 

04:00 Dürüye'nin Güğümleri 

05:30 Söz 

07:00 Menajerimi Ara 

08:30 İstanbullu Gelin 

10:00 Aramızda Kalsın 

11:15 Kral Kaybederse 

14:00 Bir Şansım Olsa 

15:30 Çarpıntı 

19:00 Star Haber 

20:00 Cehennem Melekleri 4 

22:00 Cehennem Melekleri 4

23:45 Sahipsizler 

27 Eylül 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Cennetin Çocukları

02:30 Seksenler 

03:15 Kalk Gidelim 

05:40 Yedi Numara 

07:10 Teşkilat

10:30 Hayallerinin Peşinde 

11:30 Lingo Türkiye 

12:50 Cennetin Çocukları 

15:30 Cennetin Çocukları 

19:00 Ana Haber 

20:00 Gönül Dağı 

27 Eylül 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye 

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

03:00 Gel Konuşalım 

05:00 Oynat Bakalım 

06:30 Tuzak 

08:00 Oynat Bakalım 

08:45 Gençlik Rüzgarı 

10:00 Gazete Magazin 

14:30 MasterChef Türkiye 

16:00 İtiraf Et 

20:00 MasterChef Türkiye 

