  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 27 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

27 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 27 Haziran 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 27 Haziran 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
27 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

27 Haziran 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güven Bana

22.20 Canavar

1 | 7
27 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

27 Haziran 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Yumurcak Veda

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

23.30 Kuralsız Sokaklar

2 | 7
27 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

27 Haziran 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Sil Baştan Kaynanam

22.45 Çift Kişilik Oda

3 | 7
27 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

27 Haziran 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası

22.30 Çiçek Abbas

23.45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

4 | 7