27 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

27 Haziran 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19.00 atv Ana Haber 20.00 Güven Bana 22.20 Canavar 1 | 7

27 Haziran 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Yumurcak Veda 11.00 Yaprak Dökümü 13.30 Gelinim Mutfakta 16.30 Aşk-ı Memnu 18.30 Kanal D Ana Haber 20.00 Arka Sokaklar 23.30 Kuralsız Sokaklar 2 | 7

27 Haziran 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat 10.00 Yasak Elma 12.45 Sen Çal Kapımı 15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 16.30 Karagül 19.00 Now Ana Haber 20.00 Sil Baştan Kaynanam 22.45 Çift Kişilik Oda 3 | 7