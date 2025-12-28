28 ARALIK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Aralık Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Aralık 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
28 Aralık Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Kuruluş Orhan
15.15 Cinayet Süsü
17.15 Taşıyıcı 2
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
28 Aralık Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Haber
20.00 Canım Oğlum
22.45 Ayla
28 Aralık Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kıskanmak
16.00 Sahtekarlar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
23.30 Kıskanmak
28 Aralık Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08.00 Talihli Amele
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Şaşkın Damat
14.45 Rüya Gibi
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Bahar
28 Aralık Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:30 Fırıldak Ailesi
09.15 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22.00 Bana Masal Anlatma
28 Aralık Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.10 Ege’nin Hamsisi
08.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.05 Cennetin Çocukları
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
28 Aralık Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm