28 EYLÜL 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Eylül 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Eylül 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

28 Eylül Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Can Borcu

15.50 Gözleri Karadeniz

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

28 Eylül Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Yumurcağın Tatlı Rüyaları  

15.30 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Arka Sokaklar  

23.15 Eşref Rüya

28 Eylül Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

14.30 Yasak Elma

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Ölümlü Dünya 2

22.30 Halef: Köklerin Çağrısı

28 Eylül Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08.00 Bir Dağ Masalı

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Japon İşi

15.30 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

28 Eylül Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin

09.Aramızda Kalsın

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

19.00 Star Haber  

20.00 Çarpıntı

28 Eylül Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

05.55 Benim Güzel Ailem

08.30 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Hayallerinin Peşinde

14.00 Cennetin Çocukları

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

28 Eylül Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

14.15 İtiraf Et

16.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

