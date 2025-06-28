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  4. 28 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

28 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Haziran 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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28 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

28 Haziran 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Aile Saadeti

12.50 Aile Saadeti

15.30 Oflu Hoca Trakya’da

17.00 Güven Bana

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aile Saadeti

22.50 Canavar

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28 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

28 Haziran 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Mahrumlar

16.30 Kuralsız Sokaklar

20.00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak

23.30 Çember: Karanlığın Gözleri

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28 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

28 Haziran 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepet

12.45 Yasak Elma

16.00 Çift Kişilik Oda

16.45 Yetenek Sizsiniz

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Ölümüne Aşk

22.15 Sadece Bir Gece

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28 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

28 Haziran 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08.00 Çiçek Abbas

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 İnatçı

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