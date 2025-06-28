28 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Haziran 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
28 Haziran 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Aile Saadeti
12.50 Aile Saadeti
15.30 Oflu Hoca Trakya’da
17.00 Güven Bana
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aile Saadeti
22.50 Canavar
28 Haziran 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda’nın Mutfağı
14.00 Mahrumlar
16.30 Kuralsız Sokaklar
20.00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak
23.30 Çember: Karanlığın Gözleri
28 Haziran 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepet
12.45 Yasak Elma
16.00 Çift Kişilik Oda
16.45 Yetenek Sizsiniz
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ölümüne Aşk
22.15 Sadece Bir Gece
28 Haziran 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08.00 Çiçek Abbas
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.45 İnatçı