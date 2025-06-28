28 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

28 Haziran 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 07.30 atv’de Hafta Sonu 10.00 Aile Saadeti 12.50 Aile Saadeti 15.30 Oflu Hoca Trakya’da 17.00 Güven Bana 19.00 atv Ana Haber 20.00 Aile Saadeti 22.50 Canavar 1 | 7

28 Haziran 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Cumartesi 13.00 Arda’nın Mutfağı 14.00 Mahrumlar 16.30 Kuralsız Sokaklar 20.00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak 23.30 Çember: Karanlığın Gözleri 2 | 7

28 Haziran 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10.00 Kirli Sepet 12.45 Yasak Elma 16.00 Çift Kişilik Oda 16.45 Yetenek Sizsiniz 19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Ölümüne Aşk 22.15 Sadece Bir Gece 3 | 7