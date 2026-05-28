Google Haberler

28 MAYIS 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Mayıs 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

28 MAYIS 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

28 Mayıs 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:50 Çakallarla Dans 4

02:50 Ateş Kuşları

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 A.B.İ.

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Var Mısın Yok Musun 

22:15 Var Mısın Yok Musun

1 7
28 MAYIS 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

28 Mayıs 2026 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Beyaz'la Joker

02:30 Gelinim Mutfakta 

04:30 Siyah Beyaz Aşk 

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:45 Aşk-ı Memnu 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Bir Bayram Hikayesi 

22:15 Bir Bayram Hikayesi

2 7
28 MAYIS 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

28 Mayıs 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Postacı

01:45 Kefaret

04:00 Yasak Elma 

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

13:15 Sen Çal Kapımı

14:30 Hadi İnşallah

16:45 Benden Bu Kadar

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bekçiler Kralı

21:45 Sosyetik Gelin 

3 7
28 MAYIS 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

28 Mayıs 2026 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Gece Hattı

01:15 Baba Bizi Eversene

02:45 Kayıp İnci

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 Bahar

10:30 Hayat Bayram Olsa

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

22:30 Sakar Şakir

4 7
28 MAYIS 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

28 Mayıs 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:45 Aramızda Kalsın

02:30 İstanbullu Gelin

05:00 Dürüye'nin Güğümleri

İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin

23:00 Kurtuluş Son Durak 

5 7
28 MAYIS 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

28 Mayıs 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:20 Elli Kelimelik Mektuplar

02:30 Benim Adım Melek

05:15 Turgay Başyayla Ile...

06:10 Balkan Ninnisi

09:00 Tay 2

10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:00 Benim Adım Melek

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı Kurban

6 7
28 MAYIS 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

28 Mayıs 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gel Konuşalım

04:30 Oynat Bakalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler 

7 7