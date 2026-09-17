28 mirasçısı çıktı! Kadir İnanır'ın vasiyeti açıklanıyor
Kadir İnanır’ın farklı tarihlerde hazırladığı üç vasiyetnamenin bugün Beykoz Adliyesi’nde açılması bekleniyor. Usta sanatçının mal varlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddia edilirken yasal mirasçı sayısının 28 olduğu öne sürüldü.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından mirasının nasıl paylaşılacağına ilişkin süreçte önemli bir aşamaya gelindi. İnanır’ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı üç ayrı vasiyetnamenin içeriği, Beykoz Adliyesi’nde yapılacak işlemin ardından ortaya çıkacak.
İnanır’ın son vasiyetnamesinde mal varlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddia edildi.
Kural’ın da kendi vefatı ihtimaline karşı mal varlığının insan hakları dernekleri ile eğitim kurumları arasında paylaştırılmasını istediği öne sürüldü.
Kadir İnanır’ın ilk vasiyetnamesini 2015 yılında hazırladığı belirtildi. Usta sanatçının 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenlediği aktarıldı.
Bugüne kadar gizli tutulan üç vasiyetnamenin içeriğinin, Beykoz Adliyesi’nde gerçekleştirilecek işlemin ardından açıklığa kavuşması bekleniyor. Mirasın nasıl paylaşılacağı da bu süreçle birlikte resmiyet kazanacak.
Vasiyetname iddialarının ardından İnanır’ın yeğenlerinin hukuki itiraz hazırlığında olduğu gündeme geldi.
İnanır’ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu ve yasal mirasçı sayısının 28 olduğu öne sürüldü.
Jülide Kural, vasiyet tartışmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu."
"Herkes kendi kararını kendi veriyor. Kendisi de bir vasiyetname hazırlamış. Buna saygı duymak lazım. Kadir’e olan saygının bir devamlılığı olarak... Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim."
Jülide Kural, 26 Haziran’da tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi’nde hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın mezarını kendisinin yaptırdığını anlattı.
Kural, mezarın tasarımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Alanımız dar olduğu için Kadir’i temsil eden bir güvercin koydurdum. ‘Sinema, barış, özgürlük’ yazdırdım ve önüne fotoğrafını koydurdum. Çok sade ama Kadir’i anlatan bir mezar oldu.”
“Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Tatar Ramazan”, “Dila Hanım” ve “Kara Gözlüm” gibi unutulmaz filmlerde rol alan Kadir İnanır, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen veda töreninin ardından İstanbul Beşiktaş’taki Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.