28 OCAK 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Ocak 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Ocak 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
28 Ocak 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00.20 Kuruluş Osman
03.00 Can Borcu
28 Ocak 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler
22:00 Arif v 216
00:45 Desibel
02:45 Siyah Beyaz Aşk
28 Ocak 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:00 Leyla: Hayat... Aşk...Adalet
01:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
28 Ocak 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Deha