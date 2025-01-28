28 OCAK 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

28 Ocak 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 00.20 Kuruluş Osman 03.00 Can Borcu 1 | 7

28 Ocak 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Şirinler 22:00 Arif v 216 00:45 Desibel 02:45 Siyah Beyaz Aşk 2 | 7

28 Ocak 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 07:30 İlk Bakış 08:00 Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 23:00 Leyla: Hayat... Aşk...Adalet 01:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 3 | 7