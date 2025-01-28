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28 OCAK 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Ocak 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Ocak 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

28 Ocak 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00.20 Kuruluş Osman

03.00 Can Borcu

1 | 7

28 Ocak 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler

22:00 Arif v 216

00:45 Desibel

02:45 Siyah Beyaz Aşk

2 | 7

28 Ocak 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:00 Leyla: Hayat... Aşk...Adalet

01:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

3 | 7

28 Ocak 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Deha

4 | 7