28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var?
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 28 Ocak-3 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK raflarında küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak ve cam ürünlerine, gıdadan temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Elektronik ürünler ve spor ekipmanları öne çıkarken, pijama takımları, saklama kapları, banyo ürünleri ve mutfak gereçleri de dikkat çeken fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte 28 Ocak-3 Şubat 2026 tarihli ŞOK aktüel kataloğu…
ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU
Hamur Yoğurma Makinesi 4.399 TL
Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.699 TL
Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL
Sürgülü Aspiratör 999 TL
Buharlı Ütü 749 TL
Şarjlı Su Pompası 279 TL
Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL
Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
Saç Kurutma Makinesi 999 TL
Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 399 TL
Başlıklı Titreşimli Diş Fırçası 249 TL
ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU
6 Parça Espresso Seti 249 TL
Meşrubat Bardağı Kırmızı Renkli Tabanlı 3'lü 119 TL
Sunum Tabağı 25 TL
Su Bardağı Kırmızı Renkli Tabanlı 3'lü 100 TL
Harry Potter Lisanslı Su Bardağı 59,95 TL
My Little Pony Lisanslı Pipetli Matara 119 TL
Mantar Kapaklı Cam Borosilikat Şişe 149 TL
Saklama Kabı 5L 89,95 TL
Bambu Kapaklı Çizgili Cam Kavanoz 85 TL
Kahve Karafı 179 TL
ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU
Otomatik Temizlik Seti 13LT 299 TL
Tablet Mop 299 TL
Spreyli Cam Silme Aparatı 119 TL
Sprey Mop 269 TL
Metal Tuvalet Kağıtlığı 199 TL
Metal 3'lü Banyo Köşeliği 199 TL
Standlı Sabunluk Seti 349 TL
İki Katlı Tekerlekli Organizer 149 TL
Fonksiyonel Batarya Ucu 69,95 TL
Duş Başlığı Seti 169 TL
ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU
2'li Banyo Paspas Seti 299 TL
2'li El Havlusu Pirinç Bordürlü 79,95 TL
Jakarlı Ayak Havlusu 79,95 TL
Pijama Takımı 349 TL
Kadın Nakışlı Terlik 189 TL
Erkek Polar Gömlek 379 TL
Erkek Oduncu Gömlek 279 TL
ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU
Tam Yağlı Süzme Peynir 500 g 81,90 TL
Labne 400 g 74,90 TL
350 G Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 199 TL
Superfresh Pizza King 4'lü 209 TL
Uno Pastaban 109,90 TL
Lipton Early Grey 500 g 149 TL
Ülker Hobby Kakaolu Krema 350 g 74,90 TL
Teremyağ Gurme Kaymaklı Kase 400 g 70 TL
ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU
Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g 379 TL
Beyaz Sirke 5L 69,90 TL
Mini Tart Kek Çilekli 495 g 125 TL
Aktürk Gofret 800 g 89,95 TL
Acılı Şalgam Suyu 3L 59,90 TL
Erikli Su 330 ml x 12 44,90 TL
Pril Klasik Limon 4KG 179 TL
Ebru Sıvı Sabun Çeşitleri 4L 99 TL
Mintax Toz Deterjan 10 KG 299 TL
ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU