Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 28 Ocak-3 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK raflarında küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak ve cam ürünlerine, gıdadan temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Elektronik ürünler ve spor ekipmanları öne çıkarken, pijama takımları, saklama kapları, banyo ürünleri ve mutfak gereçleri de dikkat çeken fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte 28 Ocak-3 Şubat 2026 tarihli ŞOK aktüel kataloğu…

28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 1

ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU

Hamur Yoğurma Makinesi 4.399 TL

Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.699 TL

Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL

Sürgülü Aspiratör 999 TL

Buharlı Ütü 749 TL

Şarjlı Su Pompası 279 TL

Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL

Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

Saç Kurutma Makinesi 999 TL

Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 399 TL

Başlıklı Titreşimli Diş Fırçası 249 TL

28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 2

ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU

6 Parça Espresso Seti 249 TL

Meşrubat Bardağı Kırmızı Renkli Tabanlı 3'lü 119 TL

Sunum Tabağı 25 TL

Su Bardağı Kırmızı Renkli Tabanlı 3'lü 100 TL

Harry Potter Lisanslı Su Bardağı 59,95 TL

My Little Pony Lisanslı Pipetli Matara 119 TL

Mantar Kapaklı Cam Borosilikat Şişe 149 TL

Saklama Kabı 5L 89,95 TL

Bambu Kapaklı Çizgili Cam Kavanoz 85 TL

Kahve Karafı 179 TL

28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 3

ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU

Otomatik Temizlik Seti 13LT 299 TL

Tablet Mop 299 TL

Spreyli Cam Silme Aparatı 119 TL

Sprey Mop 269 TL

Metal Tuvalet Kağıtlığı 199 TL

Metal 3'lü Banyo Köşeliği 199 TL

Standlı Sabunluk Seti 349 TL

İki Katlı Tekerlekli Organizer 149 TL

Fonksiyonel Batarya Ucu 69,95 TL

Duş Başlığı Seti 169 TL

28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 4

ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU

2'li Banyo Paspas Seti 299 TL

2'li El Havlusu Pirinç Bordürlü 79,95 TL

Jakarlı Ayak Havlusu 79,95 TL

Pijama Takımı 349 TL

Kadın Nakışlı Terlik 189 TL

Erkek Polar Gömlek 379 TL

Erkek Oduncu Gömlek 279 TL

28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 5

ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU

Tam Yağlı Süzme Peynir 500 g 81,90 TL

Labne 400 g 74,90 TL

350 G Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 199 TL

Superfresh Pizza King 4'lü 209 TL

Uno Pastaban 109,90 TL

Lipton Early Grey 500 g 149 TL

Ülker Hobby Kakaolu Krema 350 g 74,90 TL

Teremyağ Gurme Kaymaklı Kase 400 g 70 TL

28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 6

ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU

Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g 379 TL

Beyaz Sirke 5L 69,90 TL

Mini Tart Kek Çilekli 495 g 125 TL

Aktürk Gofret 800 g 89,95 TL

Acılı Şalgam Suyu 3L 59,90 TL

Erikli Su 330 ml x 12 44,90 TL

Pril Klasik Limon 4KG 179 TL

Ebru Sıvı Sabun Çeşitleri 4L 99 TL

Mintax Toz Deterjan 10 KG 299 TL

28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 7

ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU

28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 8

ŞOK AKTÜEL 28 OCAK-3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU

