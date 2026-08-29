29 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 29 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 29 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
29 Ağustos 2026 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Golden Slumber
02:30 Aldatmak
05:30 Bir Gece Masalı
07:00 Zembilli
09:00 Aile Saadeti
11:00 Var Mısın Yok Musun
13:50 Görevimiz Tatil
16:00 Altı Üstü İstanbul
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Orman Çocuğu
22:20 Altı Üstü İstanbul
29 Ağustos 2026 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Sonsuza Dek Nedime
15:00 Daha 17
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi
21:45 İki Tez Arasında
29 Ağustos 2026 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.15 Şevkat Yerimdar
14.00 Ben Leman
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Atatürk 1. Film
22.45 Şevkat Yerimdar
23.15 Futbol Merkezi Süper Lig
01.00 Atatürk 1. Film
03.45 İnadına Aşk
05.00 Yasak Elma
06.00 Şahane Hayatım
29 Ağustos 2026 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:30 Muhtemel Aşk
03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
06:00 Siyah Kalp
08:00 Keloğlan
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İnatçı
15:00 Muhtemel Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
29 Ağustos 2026 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
02:30 Güzel Köylü
04:15 Erkenci Kuş
06:45 İki Aile
08:30 Benim Tatlı Yalanım
10:30 Yüksek Sosyete
12:15 Doğanın Kanunu
15:00 En Güzel Bölüm
15:30 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Uncharted: Kayıp Miras
22:30 Uncharted: Kayıp Miras
29 Ağustos 2026 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
01:00 Turna Misali
02:30 Seksenler
03:50 Kendi Düşen Ağlamaz
06:10 Hayallerinin Peşinde
06:55 Kalk Gidelim
09:40 Nasreddin Hoca Zaman...
11:05 Kod Adı Kırlangıç
14:20 Turgay Başyayla Ile...
15:30 Taşacak Bu Deniz
19:00 Ana Haber
20:00 Yüzüklerin Efendisi:...
29 Ağustos 2026 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Doktor Aksoy
04:30 Gazete Magazin
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye