29 Ağustos 2026 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Golden Slumber

02:30 Aldatmak

05:30 Bir Gece Masalı

07:00 Zembilli

09:00 Aile Saadeti

11:00 Var Mısın Yok Musun

13:50 Görevimiz Tatil

16:00 Altı Üstü İstanbul

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Orman Çocuğu

22:20 Altı Üstü İstanbul