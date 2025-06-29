29 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 29 Haziran 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 29 Haziran 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
29 Haziran 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an Ve Sünnet
11.20 Güven Bana
14.00 Maide’nin Altın Günü
16.00 Aile Saadeti
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
29 Haziran 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Password
16.45 Arka Sokaklar
17.10 Gazi Koşusu
18.00 Haliç Koşusu
18.30 Kanal D Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
21.45 Kuralsız Sokaklar
23.45 Uçuş Planı
29 Haziran 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepet
12.45 Yasak Elma
15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Üçlü Pürüz
22.15 Çift Kişilik Oda
29 Haziran 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08.00 İstasyon
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 İnatçı
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Şark Bülbülü
22.00 Güler Misin Ağlar Mısın?
23.45 Şark Bülbülü