29 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

29 Haziran 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 07.30 atv’de Hafta Sonu 10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an Ve Sünnet 11.20 Güven Bana 14.00 Maide’nin Altın Günü 16.00 Aile Saadeti 19.00 atv Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

29 Haziran 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Pazar 12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13.45 Arda ile Omuz Omuza 14.45 Password 16.45 Arka Sokaklar 17.10 Gazi Koşusu 18.00 Haliç Koşusu 18.30 Kanal D Haber 20.00 Kuralsız Sokaklar 21.45 Kuralsız Sokaklar 23.45 Uçuş Planı 2 | 7

29 Haziran 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10.00 Kirli Sepet 12.45 Yasak Elma 15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Üçlü Pürüz 22.15 Çift Kişilik Oda 3 | 7