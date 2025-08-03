3 Ağustos 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 3 Ağustos 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 3 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
3 Ağustos Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Gençliğim Eyvah
09.00 Zembilli
12.00 Aile Saadeti
15.00 Yok Artık
17.00 Vanguard
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
3 Ağustos Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13.45 Turnike
16.30 Mahalleden Arkadaşlar
18.30 Kanal D Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
23.45 Washington’da Deprem
3 Ağustos 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepet
12.45 Yasak Elma
15.45 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Anamız Var 2
22.30 Şevkat Yerimdar
23.00 Now Spor
3 Ağustos 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Siyah Kalp
08.00 Bir Dağ Masalı
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Mutluluk Zamanı
15.30 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
22.15 Türkler Çıldırmış Olmalı
3 Ağustos 2025 Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 Menajerimi Ara
08.30 Hanım Köylü
10.00 Aramızda Kalsın
12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14.00 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
22.30 Tut Sözünü
3 Ağustos 2025 Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.05 Hayatımın Neşesi
09.30 Alpaslan Büyük Selçuklu
12.30 Yeşil Deniz
13.40 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.10 Pembe Panter
19.00 Ana Haber
20.00 Hobit 2: Smaug’un Çorak Toprakları
22.55 3’te 3
3 Ağustos 2025 Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin Yaz
15.45 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm