3 EKİM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 3 Ekim 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 3 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

3 Ekim 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Kim Milyoner Olmak İster? Yarışma

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Dini

01:20 Gözleri KaraDeniz Dizi

04:00 Kardeşlerim Dizi

06:00 Bir Gece Masalı Dizi

07:00 Kahvaltı Haberleri Haber 

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor Dini

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality

13:00 Gün Ortası Haber

14:00 Can Borcu Dizi

16:00 Esra Erol'da Yaşam

19:00 ATV Ana Haber Haber

20:00 Aşk ve Gözyaşı Dizi

3 Ekim 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Maymunlar Cehennemi Film

00:45 Dönüştürücüler Film

02:30 Poyraz Karayel Dizi

04:45 Baht Oyunu Dizi

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi 

09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin

11:00 Yaprak Dökümü Dizi

14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma

16:45 Arka Sokaklar Dizi

19:00 Kanal D Ana Haber Haber

20:00 Arka Sokaklar Dizi

3 Ekim 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Kıskanmak Dizi

02:00 Halef Dizi

04:30 Bay Yanlış Diğer

06:00 Karagül Dizi

07:30 İlk Bakış Haber

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Yaşam

12:30 Yasak Elma Dizi

13:30 En Hamarat Benim Yarışma

16:30 Kıskanmak Dizi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber

20:00 Kıskanmak Dizi

22:30 Halef Dizi

3 Ekim 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Veliaht Dizi

00:15 Kızılcık Şerbeti Dizi

02:45 Veliaht Dizi

06:00 Aile Dizi

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk Dizi

12:30 Gelin Evi Yaşam

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality

18:45 Show Ana Haber Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti Dizi

3 Ekim 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Çarpıntı Dizi

02:30 Baba Ocağı Dizi

04:00 Dürüye'nin Güğümleri Dizi

05:30 Söz Dizi

07:00 İstanbullu Gelin Dizi

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Yaşam

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Yaşam

16:15 Söz Dizi

19:00 Star Haber Haber

20:00 Dizi Dizi

3 Ekim 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Legia Warszawa - Samsunspor Spor

00:15 Cennetin Çocukları Dizi

03:10 3'te 3 Yarışma

04:15 Seksenler Dizi

05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye Yaşam

06:25 Kalk Gidelim Dizi

09:20 Adını Sen Koy Dizi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse Eğlence

13:15 Seksenler Dizi

14:30 Gönül Dağı Dizi

17:45 Lingo Türkiye Yarışma

19:00 Ana Haber Haber

19:55 İddiaların Aksine Haber

20:00 Cennetin Çocukları Dizi

23:00 Teşkilat Dizi

3 Ekim 2025 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye Yarışma

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Haber

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

06:00 Tuzak Dizi 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam

09:00 Gel Konuşalım Magazin

11:15 MasterChef Türkiye Yarışma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye Yarışma

