3 EKİM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 3 Ekim 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 3 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
3 Ekim 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Kim Milyoner Olmak İster? Yarışma
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Dini
01:20 Gözleri KaraDeniz Dizi
04:00 Kardeşlerim Dizi
06:00 Bir Gece Masalı Dizi
07:00 Kahvaltı Haberleri Haber
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor Dini
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality
13:00 Gün Ortası Haber
14:00 Can Borcu Dizi
16:00 Esra Erol'da Yaşam
19:00 ATV Ana Haber Haber
20:00 Aşk ve Gözyaşı Dizi
3 Ekim 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Maymunlar Cehennemi Film
00:45 Dönüştürücüler Film
02:30 Poyraz Karayel Dizi
04:45 Baht Oyunu Dizi
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi
09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin
11:00 Yaprak Dökümü Dizi
14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma
16:45 Arka Sokaklar Dizi
19:00 Kanal D Ana Haber Haber
20:00 Arka Sokaklar Dizi
3 Ekim 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Kıskanmak Dizi
02:00 Halef Dizi
04:30 Bay Yanlış Diğer
06:00 Karagül Dizi
07:30 İlk Bakış Haber
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Yaşam
12:30 Yasak Elma Dizi
13:30 En Hamarat Benim Yarışma
16:30 Kıskanmak Dizi
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber
20:00 Kıskanmak Dizi
22:30 Halef Dizi
3 Ekim 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Veliaht Dizi
00:15 Kızılcık Şerbeti Dizi
02:45 Veliaht Dizi
06:00 Aile Dizi
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk Dizi
12:30 Gelin Evi Yaşam
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality
18:45 Show Ana Haber Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti Dizi
3 Ekim 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Çarpıntı Dizi
02:30 Baba Ocağı Dizi
04:00 Dürüye'nin Güğümleri Dizi
05:30 Söz Dizi
07:00 İstanbullu Gelin Dizi
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Yaşam
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Yaşam
16:15 Söz Dizi
19:00 Star Haber Haber
20:00 Dizi Dizi
3 Ekim 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Legia Warszawa - Samsunspor Spor
00:15 Cennetin Çocukları Dizi
03:10 3'te 3 Yarışma
04:15 Seksenler Dizi
05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye Yaşam
06:25 Kalk Gidelim Dizi
09:20 Adını Sen Koy Dizi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse Eğlence
13:15 Seksenler Dizi
14:30 Gönül Dağı Dizi
17:45 Lingo Türkiye Yarışma
19:00 Ana Haber Haber
19:55 İddiaların Aksine Haber
20:00 Cennetin Çocukları Dizi
23:00 Teşkilat Dizi
3 Ekim 2025 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye Yarışma
00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Haber
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
06:00 Tuzak Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam
09:00 Gel Konuşalım Magazin
11:15 MasterChef Türkiye Yarışma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
20:00 MasterChef Türkiye Yarışma