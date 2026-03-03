Google Haberler

3 MART 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 3 Mart 2026 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 3 Mart 2026 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

3 Mart 2026 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.35 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ

3 Mart 2026 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 İkizler Memo-Can

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.00 Bir Ramazan Akşamı

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

23.15 Arka Sokaklar

3 Mart 2026 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.20 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

3 Mart 2026 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

3 Mart 2026 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

3 Mart 2026 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.05 Kalk Gidelim

08.55 Adını Sen Koy

10.00 Kur’an’ın Mesajı

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

13.50 Vefa Sultan

15.30 Kur’an’ın Mesajı

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

3 Mart 2026 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

06.30 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

