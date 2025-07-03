3 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 3 Temmuz 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 3 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
3 Temmuz 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16.30 Bir Gece Masalı
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
22.45 Aile Saadeti
3 Temmuz 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
09.30 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kurt ve Aslan
22.15 Uzay Yolcuları
3 Temmuz 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Çift Kişilik Oda
3 Temmuz 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show