30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

30 Haziran 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Kader Oyunları 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16.30 Bir Gece Masalı 19.00 atv Ana Haber 20.00 Aile Saadeti 1 | 7

30 Haziran 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 09.30 Yaprak Dökümü 13.00 Gelinim Mutfakta 16.30 Aşk-ı Memnu 18.30 Kanal D Ana Haber 20.00 Godzilla: Büyük Yıkım 22.30 Godzilla: Büyük Yıkım 2 | 7

30 Haziran 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat 10.00 Yasak Elma 12.45 Sen Çal Kapımı 15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 16.30 Karagül 19.00 Now Ana Haber 20.00 Yetenek Sizsiniz 3 | 7