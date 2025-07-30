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  4. 30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 30 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 30 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

30 Temmuz 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aile Saadeti

02:20 Bir Gece Masalı

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

22:30 Gece ve Gündüz

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30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

30 Temmuz 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Kuralsız Sokaklar

01:15 Dune Gezegeni

02:45 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

23:45 Kurtuluş Günü

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30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

30 Temmuz 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Yetenek Sizsiniz

00:15 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:00 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

23:30 Transfer Dosyası

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30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

30 Temmuz 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Aşk Tutulması

01:30 Kızılcık Şerbeti

03:45 Aşk Tutulması

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Cici Babam

22:15 Bizans Oyunları

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30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

30 Temmuz 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Berlin Kaplanı

02:15 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Kaldı Üç Gün

21:45 Kaldı Üç Gün

23:30 Aramızda Kalsın

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30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

30 Temmuz 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Gönül Dağı

00:55 Leyla ile Mecnun

03:40 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:35 Kod Adı Kırlangıç

09:55 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 1917

22:20 Gönül Dağı

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30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

30 Temmuz 2025 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
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