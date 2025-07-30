30 Temmuz 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aile Saadeti 02:20 Bir Gece Masalı 05:10 Bir Küçük Gün Işığı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme 22:30 Gece ve Gündüz 1 | 7

30 Temmuz 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Kuralsız Sokaklar 01:15 Dune Gezegeni 02:45 Zalim İstanbul 04:45 Kuzey Güney 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Uzak Şehir 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kuralsız Sokaklar 23:45 Kurtuluş Günü 2 | 7

30 Temmuz 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Yetenek Sizsiniz 00:15 İlk Buluşma 02:15 İnadına Aşk 04:00 Kefaret 06:00 Karagül 08:00 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Yetenek Sizsiniz 23:30 Transfer Dosyası 3 | 7

30 Temmuz 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Aşk Tutulması 01:30 Kızılcık Şerbeti 03:45 Aşk Tutulması 06:00 Siyah Kalp 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Cici Babam 22:15 Bizans Oyunları 4 | 7

30 Temmuz 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Berlin Kaplanı 02:15 Aramızda Kalsın 04:00 Kiralık Aşk 05:30 Erkenci Kuş 07:00 Menajerimi Ara 09:00 Ada Masalı 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Kaldı Üç Gün 21:45 Kaldı Üç Gün 23:30 Aramızda Kalsın 5 | 7

30 Temmuz 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Gönül Dağı 00:55 Leyla ile Mecnun 03:40 Seksenler 05:00 Kim Gitsin? 06:00 Ege'nin Hamsisi 08:35 Kod Adı Kırlangıç 09:55 Kendi Düşen Ağlamaz 13:00 Seksenler 14:15 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 1917 22:20 Gönül Dağı 6 | 7