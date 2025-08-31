31 AĞUSTOS 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 31 Ağustos 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 31 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
31 Ağustos Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Hidalgo’nun Hazinesi
12.00 Dizi TV
12.45 Aile Saadeti
16.15 Jack Reacher
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
22.00 Çin Seddi
31 Ağustos Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Mandıra Filozofu
16.00 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
22.15 Kuralsız Sokaklar
23.45 Ejder Yürek: İntikam
31 Ağustos Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
13.00 Yasak Elma
16.00 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Erdal ile Ece
22.15 Şevkat Yerimdar
23.30 Efsane Futbol
31 Ağustos Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Güzel Günler
08.00 Keloğlan ile Cankız
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Kezban Paris’te
15.15 Kadifeden Kesesi
17.00 Hanzo
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Tokatçı
21.45 Sosyete Şaban
23.45 Tokatçı
31 Ağustos Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 Menajerimi Ara
09.00 İstanbullu Gelin
10.30 Aramızda Kalsın
12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14.00 Belleville Polisi
16.30 En Güzel Bölüm
16.45 Kiralık Aşk
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.00 Belleville Polisi
31 Ağustos Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.50 Hayatımın Neşesi
09.00 Alparslan: Büyük Selçuklu
12.20 Yeşil Deniz
13.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.00 Yukarı Bak
19.00 Ana Haber
20.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
23.30 3’te 3
31 Ağustos Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
09.30 Gazete Magazin Yaz
14.15 İtiraf Et
16.15 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm