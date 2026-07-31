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31 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 31 Temmuz 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 31 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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31 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

31 Temmuz 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 Gün Ortası

14:00 A.B.İ

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul   

23.20 Robin Hood

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31 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

31 Temmuz 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Küçük Ağa

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Uzak Şehir

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

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31 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

31 Temmuz 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Hayır Oluversin Gari  

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31 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

31 Temmuz 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin  

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi  

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Haber

20.00 Son Şans

22.15 Ölümcül Takip

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31 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

31 Temmuz 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İki Aile  

09.30 Sevdiğim Sensin

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir  

14.00 Güzel Köylü

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Aile Şerefi

22.15 Tolgshow Yıldızlar

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31 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

31 Temmuz Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.10 Hangimiz Sevmedik

10.15 Kendi Düşen Ağlamaz

13.05 Seksenler

14.45 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Asırlık Gece

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31 TEMMUZ 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

31 Temmuz Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Masterchef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

13.00 Doktor Aksoy

15.30 Masterchef Türkiye

20.00 Masterchef Türkiye

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