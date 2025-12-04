4 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
4 Aralık 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
03:00 Kardeşlerim
05:30 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Muge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gun Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
03:00 Siyah Beyaz Aşk
04:45 Üç Kız Kardeş
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dokumu
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Eşref Ruya
02:00 Sahtekarlar
04:15 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagoz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gun
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef
02:00 Kızılcık Şerbeti
06:00 Yeni Gelin
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
03:00 Yuksek Sosyete
04:30 Hanım Koylu
06:00 Soz
07:00 Kiralık Aşk
09:30 Songul ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Soz
19:00 Star Haber
20:00 Çok Guzel Hareketler 2
02:35 Seksenler
03:10 Kasaba Doktoru
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gulumse
13:15 Seksenler
14:30 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Terminator: Kara Kader
22:45 Ölu Ozanlar Derneği
00:15 Zahide Yetişle Sence?
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetişle Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Turkiye