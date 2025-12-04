Google Haberler

4 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

4 Aralık 2025 Çarşamba ATV yayın akışı

03:00 Kardeşlerim

05:30 Aldatmak

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Muge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gun Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

4 Aralık 2025 Çarşamba Kanal D yayın akışı

03:00 Siyah Beyaz Aşk

04:45 Üç Kız Kardeş

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dokumu

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Eşref Ruya

4 Aralık 2025 Çarşamba NOW TV yayın akışı

02:00 Sahtekarlar

04:15 İnadına Aşk

05:00 Kefaret

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagoz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gun

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

4 Aralık 2025 Çarşamba Show TV yayın akışı

02:00 Kızılcık Şerbeti

06:00 Yeni Gelin

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

4 Aralık 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı

03:00 Yuksek Sosyete

04:30 Hanım Koylu

06:00 Soz

07:00 Kiralık Aşk

09:30 Songul ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Soz

19:00 Star Haber

20:00 Çok Guzel Hareketler 2

4 Aralık 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı

02:35 Seksenler

03:10 Kasaba Doktoru

05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:15 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gulumse

13:15 Seksenler

14:30 Kasaba Doktoru

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Terminator: Kara Kader

22:45 Ölu Ozanlar Derneği

4 Aralık 2025 Çarşamba TV8 yayın akışı

00:15 Zahide Yetişle Sence?

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetişle Sence?

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Turkiye

