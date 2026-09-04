4 Eylül Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:40 Altı Üstü İstanbul

03:00 Aldatmak

05:30 Bir Gece Masalı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?