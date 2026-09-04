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4 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Eylül Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Eylül 2026 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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4 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

4 Eylül Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:40 Altı Üstü İstanbul 
03:00 Aldatmak
05:30 Bir Gece Masalı
07:00 Kahvaltı Haberleri 
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası 
14:00 Altı Üstü İstanbul 
16:00 Esra Erol'da 
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 

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4 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

4 Eylül Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:00 Gelinim Mutfakta 
04:00 Siyah Beyaz Aşk 
07:00 Küçük Ağa 
09:00 Yaprak Dökümü 
11:30 Daha 17
14:00 Gelinim Mutfakta 
16:45 Aşk-ı Memnu 
19:00 Kanal D Ana Haber 
20:00 Kuralsız Sokaklar 
22:15 Kuralsız Sokaklar 
23:45 Beyaz'la Joker

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4 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

4 Eylül Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08.30 Çalar Saat
10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Ölümlü Dünya 2
22.30 Şevkat Yerimdar
23.15 NOW Spor
01.00 Ölümlü Dünya 2
03.15 İnadına Aşk
04.30 Yasak Elma
06.00 Şahane Hayatım

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4 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

4 Eylül Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Hedefteki Adam 
02:00 Çiçek 
03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 
06:00 Yeni Gelin 
09:00 Nöri Kantar Ailesi 
10:30 Baba Bizi Eversene Film
12:30 Gelin Evi 
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 
18:25 Show Ana Haber 
20:00 Av Zamanı Film
22:15 Kaçış Planı 3
23:45 Muhtemel Aşk

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4 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

4 Eylül Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

01:45 Tuzlu Kahve 
03:45 Güzel Köylü 
05:30 Erkenci Kuş 
07:45 İki Aile 
09:15 Yüksek Sosyete 
10:45 Çirkin 
14:00 Güzel Köylü 
15:45 Sevdiğim Sensin 
19:00 Star Haber 
20:00 Dizi 

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4 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

4 Eylül Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:15 Miami'de Bir Gece 
02:15 Seksenler 
03:25 Alparslan: Büyük Selçuklu 
05:45 Hayallerinin Peşinde 
06:25 Turgay Başyayla Ile... 
07:25 Kendi Düşen Ağlamaz 
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse 
13:15 Seksenler 
14:35 Alparslan: Büyük Selçuklu 
17:45 Lingo Türkiye 
19:00 Ana Haber 
19:55 İddiaların Aksine

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4 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

4 Eylül Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
02:30 Doktor Aksoy 
04:30 Gazete Magazin 
06:30 Tuzak 
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 
08:30 Oynat Bakalım 
09:00 Gel Konuşalım 
11:00 Gazete Magazin 
13:00 Doktor Aksoy 
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
20:00 MasterChef Türkiye

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Kaynak: HABER MERKEZİ