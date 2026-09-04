4 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Eylül Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Eylül 2026 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
4 Eylül Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:40 Altı Üstü İstanbul
03:00 Aldatmak
05:30 Bir Gece Masalı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
4 Eylül Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Siyah Beyaz Aşk
07:00 Küçük Ağa
09:00 Yaprak Dökümü
11:30 Daha 17
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Beyaz'la Joker
4 Eylül Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08.30 Çalar Saat
10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Ölümlü Dünya 2
22.30 Şevkat Yerimdar
23.15 NOW Spor
01.00 Ölümlü Dünya 2
03.15 İnadına Aşk
04.30 Yasak Elma
06.00 Şahane Hayatım
4 Eylül Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Hedefteki Adam
02:00 Çiçek
03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
06:00 Yeni Gelin
09:00 Nöri Kantar Ailesi
10:30 Baba Bizi Eversene Film
12:30 Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Av Zamanı Film
22:15 Kaçış Planı 3
23:45 Muhtemel Aşk
4 Eylül Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
01:45 Tuzlu Kahve
03:45 Güzel Köylü
05:30 Erkenci Kuş
07:45 İki Aile
09:15 Yüksek Sosyete
10:45 Çirkin
14:00 Güzel Köylü
15:45 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
4 Eylül Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:15 Miami'de Bir Gece
02:15 Seksenler
03:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:45 Hayallerinin Peşinde
06:25 Turgay Başyayla Ile...
07:25 Kendi Düşen Ağlamaz
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
4 Eylül Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Doktor Aksoy
04:30 Gazete Magazin
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye