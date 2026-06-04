4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Haziran 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Haziran 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
4 Haziran 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
4 Haziran 2026 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Daha 17
4 Haziran 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Sen Çal Kapımı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
4 Haziran 2026 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
4 Haziran 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
4 Haziran 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.45 Balkan Ninnisi
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
22.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
4 Haziran 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026