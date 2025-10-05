Google Haberler

5 Ekim 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 5 Ekim Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Ekim 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

5 Ekim Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Aşk ve Gözyaşı

16.00 Aynadaki Yabancı

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

5 Ekim Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Yumurcağın Küçük Kovboy

15.30 Eşref Rüya

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Uzak Şehir

23.15 Arka Sokaklar

5 Ekim Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ben Leman

14.00 Kıskanmak

16.15 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Ben Leman

23.00 Kıskanmak

5 Ekim Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Aile

08.00 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Veliaht

15.30 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Veliaht

23.15 Bahar

5 Ekim Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin

09.Aramızda Kalsın

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

19.00 Star Haber  

20.00 Çarpıntı

5 Ekim Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

05.35 Benim Güzel Ailem

08.25 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Cennetin Çocukları

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

 

5 Ekim Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

14.15 İtiraf Et

16.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

 

 

