5 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 5 Haziran 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Haziran Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
5 Haziran 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23.20 A.B.İ
5 Haziran 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
09.o0 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Daha 17
5 Haziran 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Her Yerde Sen
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Sen Çal Kapımı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Hava Muhalefeti
22.30 Vay Halime
5 Haziran 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Haber
20.00 Ölümcül Takip
22.00 Kurtarıcı
5 Haziran 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
5 Haziran 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.35 Balkan Ninnisi
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
5 Haziran 2026 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler