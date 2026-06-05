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5 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 5 Haziran 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Haziran Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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5 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

5 Haziran 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

23.20 A.B.İ

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5 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

5 Haziran 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17

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5 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

5 Haziran 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Her Yerde Sen

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Sen Çal Kapımı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Hava Muhalefeti

22.30 Vay Halime

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5 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

5 Haziran 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk  

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Haber

20.00 Ölümcül Takip

22.00 Kurtarıcı

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5 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

5 Haziran 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin  

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın  

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

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5 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

5 Haziran 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.35 Balkan Ninnisi

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

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5 HAZİRAN 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

5 Haziran 2026 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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