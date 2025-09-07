7 EYLÜL 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 7 Eylül 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 7 Eylül 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
7 Eylül 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Can Borcu
00:20 Gözleri KaraDeniz
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
07:30 atv’de Hafta Sonu
7 Eylül 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Eşref Rüya
00:30 Katakulli 4: Tam Zamanı
02:30 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası
04:45 Kuzey Güney
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
7 Eylül 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Gündem Futbol
01:00 İlk Buluşma
02:15 Her Yerde Sen
04:15 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
7 Eylül 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Güldür Güldür Show
00:15 Cehennem Melekleri
02:15 Yoksul
03:30 Güler Misin Ağlar Mısın?
06:00 Güzel Günler
08:00 Cımbız Ali
7 Eylül 2025 Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Özür Dilerim
00:30 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
07:00 Menajerimi Ara
08:30 İstanbullu Gelin
7 Eylül 2025 Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Seksenler
03:30 Yeşil Deniz
05:40 Benim Güzel Ailem
08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
7 Eylül 2025 Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım