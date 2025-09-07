Google Haberler

7 EYLÜL 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 7 Eylül 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 7 Eylül 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

7 Eylül 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Can Borcu

00:20 Gözleri KaraDeniz

03:00 Kardeşlerim

05:30 Ateş Kuşları

07:30 atv’de Hafta Sonu

7 Eylül 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Eşref Rüya

00:30 Katakulli 4: Tam Zamanı

02:30 Poyraz Karayel

04:00 Müzik Arası

04:45 Kuzey Güney

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

7 Eylül 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Gündem Futbol

01:00 İlk Buluşma

02:15 Her Yerde Sen

04:15 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

7 Eylül 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Güldür Güldür Show

00:15 Cehennem Melekleri

02:15 Yoksul

03:30 Güler Misin Ağlar Mısın?

06:00 Güzel Günler

08:00 Cımbız Ali

7 Eylül 2025 Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Özür Dilerim

00:30 Baba Ocağı

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

07:00 Menajerimi Ara

08:30 İstanbullu Gelin

7 Eylül 2025 Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Seksenler

03:30 Yeşil Deniz

05:40 Benim Güzel Ailem

08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

7 Eylül 2025 Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 İtiraf Et

02:30 Gazete Magazin

05:00 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

