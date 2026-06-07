7 HAZİRAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 7 Haziran Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 7 Haziran 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
7 Haziran Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 A.B.İ
15.50 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
7 Haziran Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Daha 17
13.00 Pazar Gezmesi
14.00 Arda ile Omuz Omuza
15.00 Daha 17
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
7 Haziran Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Her Yerde Sen
15.45 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kendi Yolumda
22.30 Anamız Var2
7 Haziran Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Cafer’in Çilesi
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
15.00 Selvi Boylum Al Yazmalım
16.45 Şaşkın Dama
18.25 Ana Haber
20.00 Aykut Enişte
22.30 Görümce
7 Haziran Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İstanbullu Gelin
09.00 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Çok Güzel Hareketler 2
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
23.30 Alemde Bir Gece
7 Haziran Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.30 Balkan Ninnisi
09.00 Diriliş Ertuğrul
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
14.05 Lingo Türkiye
15.30 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
7 Haziran Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026