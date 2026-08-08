8 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 8 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 8 Ağustos 2026 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
8 Ağustos 2026 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:35 Islah Adası
03:30 Aldatmak
05:30 Gözleri KaraDeniz
07:00 Zembilli
09:00 Aile Saadeti
10:30 Var Mısın Yok Musun
13:00 Var Mısın Yok Musun
15:50 Altı Üstü İstanbul
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kralın Kızı
21:50 Exodus: Tanrılar ve Krallar
8 Ağustos 2026 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:00 Vasiyet
04:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Uzak Şehir
15:30 Daha 17
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu
22:45 Krater
8 Ağustos 2026 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.00 Halef: Köklerin Çağrısı
14.00 Sen Çal Kapımı
17.00 Karagül
19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Umudumuz Şaban
21.45 Umudumuz Şaban
23.30 Çifte Milyon
01.45 Her Yerde Sen
04.15 Yasak Elma
06.00 Son Yaz
8 Ağustos 2026 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:30 Muhtemel Aşk
03:00 Muhbir
03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
06:00 Yeni Gelin
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat
14:45 Muhtemel Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
8 Ağustos 2026 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:45 Güzel Köylü
03:00 Sürtük
04:30 Erkenci Kuş
07:00 İki Aile
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Doğanın Kanunu
14:00 Güzel Köylü
16:45 Tolgshow Yıldızlar
19:00 Star Haber
20:00 Öyle Olsun
22:00 Tolgshow Yıldızlar
8 Ağustos 2026 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
02:35 Seksenler
03:45 Kendi Düşen Ağlamaz
06:00 Hayallerinin Peşinde
06:40 Kalk Gidelim
09:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 5
11:20 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Turgay Başyayla Ile...
15:45 Taşacak Bu Deniz
19:00 Ana Haber
20:00 Hobbit 3: Beş Ordunun Savaşı
8 Ağustos 2026 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Doktor Aksoy
04:30 Gazete Magazin
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye