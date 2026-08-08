8 Ağustos 2026 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

02:35 Seksenler

03:45 Kendi Düşen Ağlamaz

06:00 Hayallerinin Peşinde

06:40 Kalk Gidelim

09:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 5

11:20 Kod Adı Kırlangıç

14:35 Turgay Başyayla Ile...

15:45 Taşacak Bu Deniz

19:00 Ana Haber

20:00 Hobbit 3: Beş Ordunun Savaşı