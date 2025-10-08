Google Haberler

8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 8 Ekim 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 8 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

8 Ekim 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

05:30 Bir Gece Masalı Dizi 

08:00 Kahvaltı Haberleri Haber

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality

13:00 Gün Ortası Haber

14:00 Gözleri KaraDeniz Dizi

16:00 Esra Erol'da Yaşam

19:00 ATV Ana Haber Haber

20:00 Can Borcu Dizi

1 7
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

8 Ekim 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi 

09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin

11:00 Yaprak Dökümü Dizi

14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma

16:45 Arka Sokaklar Dizi

19:00 Kanal D Ana Haber Haber

20:00 Eşref Rüya Dizi

2 7
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

8 Ekim 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

06:00 Karagül Dizi 

07:30 İlk Bakış Haber

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Yaşam

12:30 Yasak Elma Dizi

13:30 En Hamarat Benim Yarışma

16:15 Ben Leman Dizi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber

20:00 Ben Leman Dizi

22:45 Halef Dizi

3 7
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

8 Ekim 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06:00 Aile Dizi

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber

10:00 Veliaht Dizi

12:30 Gelin Evi Yaşam

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality

18:45 Show Ana Haber Haber

20:00 Veliaht Dizi

23:00 Bahar Dizi

4 7
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

8 Ekim 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin Dizi

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Yaşam

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Yaşam

16:15 Söz Dizi

19:00 Star Haber Haber

20:00 Sahipsizler Dizi

5 7
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

8 Ekim 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06:35 Kalk Gidelim Dizi

09:25 Adını Sen Koy Dizi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse Eğlence

13:15 Seksenler Dizi

14:20 Teşkilat Dizi

17:45 Lingo Türkiye Yarışma

19:00 Ana Haber Haber

19:55 İddiaların Aksine Haber

20:00 Cennetin Çocukları Dizi

23:30 3'te 3 Yarışma

6 7
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

8 Ekim 2025 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam

09:00 Gel Konuşalım Magazin

13:15 MasterChef Türkiye Yarışma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye Yarışma

7 7