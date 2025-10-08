8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 8 Ekim 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 8 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
8 Ekim 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
05:30 Bir Gece Masalı Dizi
08:00 Kahvaltı Haberleri Haber
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality
13:00 Gün Ortası Haber
14:00 Gözleri KaraDeniz Dizi
16:00 Esra Erol'da Yaşam
19:00 ATV Ana Haber Haber
20:00 Can Borcu Dizi
8 Ekim 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi
09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin
11:00 Yaprak Dökümü Dizi
14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma
16:45 Arka Sokaklar Dizi
19:00 Kanal D Ana Haber Haber
20:00 Eşref Rüya Dizi
8 Ekim 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
06:00 Karagül Dizi
07:30 İlk Bakış Haber
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Yaşam
12:30 Yasak Elma Dizi
13:30 En Hamarat Benim Yarışma
16:15 Ben Leman Dizi
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber
20:00 Ben Leman Dizi
22:45 Halef Dizi
8 Ekim 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06:00 Aile Dizi
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber
10:00 Veliaht Dizi
12:30 Gelin Evi Yaşam
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality
18:45 Show Ana Haber Haber
20:00 Veliaht Dizi
23:00 Bahar Dizi
8 Ekim 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 İstanbullu Gelin Dizi
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Yaşam
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Yaşam
16:15 Söz Dizi
19:00 Star Haber Haber
20:00 Sahipsizler Dizi
8 Ekim 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06:35 Kalk Gidelim Dizi
09:25 Adını Sen Koy Dizi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse Eğlence
13:15 Seksenler Dizi
14:20 Teşkilat Dizi
17:45 Lingo Türkiye Yarışma
19:00 Ana Haber Haber
19:55 İddiaların Aksine Haber
20:00 Cennetin Çocukları Dizi
23:30 3'te 3 Yarışma
8 Ekim 2025 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam
09:00 Gel Konuşalım Magazin
13:15 MasterChef Türkiye Yarışma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
20:00 MasterChef Türkiye Yarışma