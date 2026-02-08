8 ŞUBAT 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

8 Şubat Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Aramızda Kalsın

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Süt Kardeşler

21.45 Yanlış Anlama