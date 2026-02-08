8 ŞUBAT 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 8 Şubat Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 8 Şubat 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
8 Şubat Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Kuruluş Orhan
15.30 A.B.İ
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
8 Şubat Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Eşref Rüya
18.30 Kanal D Haber
20.00 Beyaz’la Joker
23.15 İnci Taneleri
8 Şubat Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler
13.45 Sahtekarlar
15.45 Yeraltı
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
8 Şubat Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08.00 Meryem ve Oğulları
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Rüya Gibi
15.30 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Rüya Gibi
8 Şubat Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 Aramızda Kalsın
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Süt Kardeşler
21.45 Yanlış Anlama
8 Şubat Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.05 Ege’nin Hamsisi
08.25 Mehmed: Fetihler Sultanı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.05 Cennetin Çocukları
17.30 Kod Adı: Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
8 Şubat Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
06.00 Dizi
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler