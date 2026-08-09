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9 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 9 Ağustos Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 9 Ağustos 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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9 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

9 Ağustos Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Zembilli  

09.00 Aile Saadeti

11.00 Kralın Kızı

12.50 Altı Üstü İstanbul

16.15 Exodus: Tanrılar ve Krallar

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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9 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

9 Ağustos Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 Katakulli: Tam Zamanı  

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

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9 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

9 Ağustos Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

11.00 Halef: Köklerin Çağrısı

14.15 Sen Çal Kapımı

16.15 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Sağlık Oluversin Gari

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9 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

9 Ağustos Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin   

08.30 Şaşkın Damat

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Muhtemel Aşk

16.30 Sivri Akıllılar

18.00 Dada Rota

18.35 Ana Haber

20.00 Oflu Hoca’nın Şifresi

22.15 Sahte Kabadayı  

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9 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

9 Ağustos Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İki Aile

08.30 Benim Tatlı Yalanım

10.30 Güzel Köylü

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Tolgshow Yıldızlar

16.00 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber  

20.00 Köyden İndim Şehire   

21.45 Doğanın Kanunu

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9 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

9 Ağustos Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.40 Kalk Gİdelim

09.40 Diriliş Ertuğrul  

12.25 Kod Adı Kırlangıç

15.35 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı   

22.40 3’te 3

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9 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

9 Ağustos Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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