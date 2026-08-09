9 AĞUSTOS 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 9 Ağustos Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 9 Ağustos 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
9 Ağustos Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
11.00 Kralın Kızı
12.50 Altı Üstü İstanbul
16.15 Exodus: Tanrılar ve Krallar
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
9 Ağustos Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 Katakulli: Tam Zamanı
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
9 Ağustos Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.00 Halef: Köklerin Çağrısı
14.15 Sen Çal Kapımı
16.15 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Sağlık Oluversin Gari
9 Ağustos Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
08.30 Şaşkın Damat
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Muhtemel Aşk
16.30 Sivri Akıllılar
18.00 Dada Rota
18.35 Ana Haber
20.00 Oflu Hoca’nın Şifresi
22.15 Sahte Kabadayı
9 Ağustos Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İki Aile
08.30 Benim Tatlı Yalanım
10.30 Güzel Köylü
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Tolgshow Yıldızlar
16.00 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Köyden İndim Şehire
21.45 Doğanın Kanunu
9 Ağustos Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.40 Kalk Gİdelim
09.40 Diriliş Ertuğrul
12.25 Kod Adı Kırlangıç
15.35 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
22.40 3’te 3
9 Ağustos Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye