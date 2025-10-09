9 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

9 Ekim 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Arka Sokaklar