A101 1 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e 6 kişilik kamp çadırı geliyor!
Merakla beklenen A101 1 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 1 Mayıs 2025 tarihinde A101'de 6 kişilik kamp çadırından çok fonksiyonlu şişme koltuk, uyku tulumundan piknik sandalyesine, mangaldan elektrikli bisiklete kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 1 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 1 Mayıs 2025 tarihinde A101'de elektrikli bisiklet, üç tekerlekli elektrikli moped, kamp çadırı, basınçlı yıkama makinesi, bebek bezi, oyuncak çeşitleri, gıda ürünleri, dikiş makinesi, süpürge, beyaz eşya, mutfak gereçleri gibi ürünlerde indirim var. İşte 1 Mayıs 2025 tarihinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 1 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Hi-Level 43" 4K Ultra HD Tv 9.999 TL
- Onvo 55' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.499 TL
A101 1 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Çamaşır Makinesi 12,999 TL
- No Frost Buzdolabı 18,999 TL
- Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 7,999 TL
A101 1 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Sinbo Buharlı Kırışık Gidrici 799 TL
- Sinbo Kahve Baharat Öğütme Makinesi 549 TL
- Kiwi Cam Elektrikli Cezve 549 TL
- English Home Mini Blender Set 1.499 TL
- Kiwi Buharlı Temizleyici 1.499 TL
- Sinbo Saç Kurutma Makinesi 499 TL
- Kiwi Cam Su Isıtıcı 599 TL
- Arzum Monomix El Belnder 999 TL
- Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL
- Aprilla Saç Düzleştirici 399 TL