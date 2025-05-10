A101 10-16 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e akülü araba geliyor!
Merakla beklenen A101 10-16 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 10-16 Mayıs 2025 tarihlerinde A101'de bisikletten akülü arabaya, tuşlu piyanodan dijital bateri setine, taraftar lisanslı nevresim setinden filtre kahve makinesine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 10-16 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 10-16 Mayıs 2025 tarihlerinde çok fonksiyonlu yazıcı, televizyon, çamaşır makinesi, su sebili, çay makinesi, mutfak gereçleri, oyuncak ve pek çok gıda ürününde indirim var. İşte 0-16 Mayıs 2025 tarihlerinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 10-16 MAYIS 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 165 TL
- Kent Boringer Pasta Sosu 99,50 TL
- Filtre Kahve 119 TL
- Peros Matik Toz Deterjan 7 Kg 229 TL
- Domestos Ultra Çamaşır Suyu 139,90 TL
- Cif Banyo & Mutfak Sprey Temizleyici 66,90 TL
- Renax Gold Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 149 TL
- Dalin Bebek Şampuanı 99,75 TL
A101 10-16 MAYIS 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Pınar Yarım Yağlı Süt 1 Litre 37 TL
- Torku Ayran 2,5 Litre 77 TL
- Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 89,50 TL
- Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 850 gr 152 TL
- Torku Dilimli Burger Peyniri 200 gr 95 TL
- İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 132,50 TL
- Erpiliç Dondurulmuş Çıtır Piliç Fileto 125 TL
A101 10-16 MAYIS 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 99 TL
- Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 69 TL