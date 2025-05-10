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  4. A101 10-16 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e akülü araba geliyor!

A101 10-16 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e akülü araba geliyor!

Merakla beklenen A101 10-16 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 10-16 Mayıs 2025 tarihlerinde A101'de bisikletten akülü arabaya, tuşlu piyanodan dijital bateri setine, taraftar lisanslı nevresim setinden filtre kahve makinesine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

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A101 10-16 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e akülü araba geliyor! - Resim: 1

Binlerce kişinin merakla beklediği A101 10-16 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 10-16 Mayıs 2025 tarihlerinde çok fonksiyonlu yazıcı, televizyon, çamaşır makinesi, su sebili, çay makinesi, mutfak gereçleri, oyuncak ve pek çok gıda ürününde indirim var. İşte 0-16 Mayıs 2025 tarihlerinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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A101 10-16 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e akülü araba geliyor! - Resim: 2

A101 10-16 MAYIS 2025 HAFTANIN YILDIZLARI

- Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 165 TL

- Kent Boringer Pasta Sosu 99,50 TL

- Filtre Kahve 119 TL

- Peros Matik Toz Deterjan 7 Kg 229 TL

- Domestos Ultra Çamaşır Suyu 139,90 TL

- Cif Banyo & Mutfak Sprey Temizleyici 66,90 TL

- Renax Gold Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 149 TL

- Dalin Bebek Şampuanı 99,75 TL

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A101 10-16 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e akülü araba geliyor! - Resim: 3

A101 10-16 MAYIS 2025 HAFTANIN YILDIZLARI

- Pınar Yarım Yağlı Süt 1 Litre 37 TL

- Torku Ayran 2,5 Litre 77 TL

- Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 89,50 TL

- Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 850 gr 152 TL

- Torku Dilimli Burger Peyniri 200 gr 95 TL

- İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 132,50 TL

- Erpiliç Dondurulmuş Çıtır Piliç Fileto 125 TL

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A101 10-16 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e akülü araba geliyor! - Resim: 4

A101 10-16 MAYIS 2025 HAFTANIN YILDIZLARI

- Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 99 TL 

- Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 69 TL

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