A101 10 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e benzinli çapa motoru geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 10 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 10 Nisan 2025 itibarıyla A101'de benzinli çapa motorundan elektrikli çim biçme makinesine, bisikletten benzinli motosiklete, televizyondan cep telefonuna kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; bluetooth kulaklık, valiz, ankastre ocak, mutfak gereçleri, beşik, sallanan berjer ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 10 Nisan 2025 tarihinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 10 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Toshiba 55" 4K UHD Android Tv 17.999 TL
- Samsung 70' 4K UH Smart Led Tv 38.999 TL
- Toshiba 43' FHD Android Tv 10.999 TL
- Onvo 24' Android Smart Led Tv 4.999 TL
- Piranha 9974 Bluetooth Kulaklık 349 TL
- Piranha 2210 Bluetooh Kulaklık 349 TL
- Reeder S23 Pro Max Cep Telefonu 4.899 TL
A101 10 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 5.599 TL
- ReVolt RSX5 1500 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL
- Makyaj Çantası 299 TL
- ABS Büyük Boy Valiz 839 TL
- ABS Orta Boy Valiz 739 TL
- ABS Kabin Boy Valiz 639 TL
- Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 89,50 TL
- Penti Külotlu Çorap 109 TL
- Penti Pantolon Çorabı 45 TL
- SILK&BLUE Soket Çorap 79,50 TL
A101 10 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Regal Cam Ankastre Set 3'lü 14.499 TL
- SEG Inox Bulaşık Makinesi 12.799 TL
- Inox No-Frost Buzdolabı 21.999 TL
- Silver Çamaşır Makinesi 13.499 TL
A101 10 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Homend Robochop Cam Doğrayıcı 1.199 TL
- Onvo Airfryer 8 Litre 2.599 TL
- Kiwi KK3330 Çelik Kettle 499 TL
- Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti 749 TL
- Kiwi KCM 7512 Elektrikli Çelik Cezve 459 TL
- Kiwi KVC-4040 Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL
- Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 1.499 TL
- Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 549 TL
- Singer Momento Hobi Kesim Makinesi 26.999 TL