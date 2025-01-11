A101 11-17 OCAK HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: Hangi ürünlerde indirim var?
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı. 11-17 Ocak 2025 tarihinde A101 marketlerinde geçerli olacak indirim ürünler belli oldu. Ayrıca, 10 TL ve üzeri alışverişlerde bazı ürünlerde indirim var. İşte toz şekerden bulaşık makinesi kapsülüne, şampuandan çaya indirimli ürünlerin tam listesi...
A101 HAFTANIN YILDIZLARI
Balküpü Toz Şeker 5 Kg: 185 TL,
Öncü Biber Salçası 900 gr: 119 TL,
Öncü Pul Biber 500 gr: 95 TL,
Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 16'lı: 89 TL,
Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 6'lı: 59 TL,
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı: 219 TL,
Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1300 gr: 69 TL,
Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml: 69 TL,
Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici: 69 TL,
Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml: 69 TL,
Vanish Kosla Leke Çıkarıcı Çeşitleri: 1 Litre 129 TL,
Pantene Şampuan Çeşitleri: 350 ml 79 TL,
Pantene Tüp Saç Kremi. 275 ml 79 TL,
Ace Çamaşır Suyu 4 Litre: 119 TL.
A101 HAFTANIN YILDIZLARI
Milkten Tereyağı 1 Kg: 265 TL,
Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr: 199 TL,
Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg: 119 TL,
Birşah Tam Yağlı Süt 1 Litre: 29 TL,
Birşah Yağsız Süt 1 Litre: 21,50 TL,
Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 Kg: 49,50 TL,
Omega 3 Yumurta 6'lı: 33 TL,
Piliç Kokteyl Sosis 500 gr: 49,50 TL,
Torku Tahin Helvası Çeşitleri 500 gr: 89 TL
10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE İNDİRİM
10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak indirimli ürünler ise şöyle:
Yudum 1 L Ayçiçek Yağı: 75 TL,
Bingo 3 Kg Toz Deterjan: 99 TL
A101 TAZENİN YILDIZLARI
A101 bu hafta bazı sebze meyve ve et ürünlerinde de indirim var. İşte indirimli ürünler:
İthal Muz 1 Kg: 72,50 TL,
Patates 1 Kg: 11,75 TL,
Portakal 1 Kg: 25 TL,
Beşler Dana Izgara Köfte 400 g: 145 TL,
Beşler Dana Kuşbaşı 400 g: 174 TL