A101 11-17 OCAK HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: Hangi ürünlerde indirim var?

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak indirimli ürünler ise şöyle:

A101 TAZENİN YILDIZLARI

A101 bu hafta bazı sebze meyve ve et ürünlerinde de indirim var. İşte indirimli ürünler:

İthal Muz 1 Kg: 72,50 TL,

Patates 1 Kg: 11,75 TL,

Portakal 1 Kg: 25 TL,

Beşler Dana Izgara Köfte 400 g: 145 TL,

Beşler Dana Kuşbaşı 400 g: 174 TL