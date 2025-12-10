A101 11 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bulaşık makinesi, buzdolabı ve elektrikli moped geliyor!
Merakla beklenen A101 11 Aralık 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101'de tost makinesinden elektrikli süpürgeye, 70 ve 58 inç büyük ekran televizyon modellerinden kulaklık ve powerbank gibi teknolojik ürünlere, peynir-yoğurt çeşitleri, dondurulmuş gıdalar, atıştırmalıklar, ev tekstili, mutfak gereçleri ve motosiklet-moped seçeneklerine kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Peki 11 Aralık A101 Aldın Aldın kataloğunda başka neler var? İşte tüm liste…
A101 11 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kulaküstü BT Kulaklık 999 TL
- Led Ampul 79,50 TL
- 10.000 mAh Powerbank 799 TL
- Bluetooth Hoparlör Şarj Standı 999 TL
A101 11 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL
- 58' UHD Smart Tv 29.999 TL
- 32" Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.499 TL
A101 11 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL
- İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
- RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL
- VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
A101 11 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 3 Musluklu Su Sebili 5.999 TL
- Inox Bulaşık Makinesi 13.999 TL
- Kombi Buzdolabı 21.999 TL
A101 11 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Elektrikli Isıtıcı Fan 599 TL
- Türk Kahve Makinesi 1.599 TL
- Cam Çay Seti 1.299 TL
- Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL
- Çelik Kettle 539 TL
- Tost Makinesi 1.999 TL
- Multi Blender Seti 2.199 TL
- Dijital Banyo Baskülü 299 TL
A101 11 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Motor Kaskı 1.899 TL
- Power Inverter 899 TL
- Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.199 TL
- Kör Nokta Aynası 89,50 TL
- Motosiklet Brandası 399 TL
- 600 Amper Akü Takviye Kablosu 249 TL
- Motosiklet 180 Derece Kör Nokta Aynası 209 TL
- 37 derece Radyatör Antifirizi 3 L 155 TL
- 21 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 L 95 TL
- Oto Cam Sileceği 75 TL
- Kask Buhar Önleyici 89,50 TL
A101 11 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Cafe Crema Çekirdek Kahve 500 G 399 TL
- Hindiba Kahvesi 150 G 119,50 TL
- Yeşil Çay 18'li 49,50 TL
A101 11 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kahve Fincan Takımı 349 TL
- Bambu Kapaklı Baharatlık 99,50 TL
- Sürgülü Bulaşıklık 179 TL
- Stantlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 339 TL
- Buzdolabı Organizeri 29,50 TL
- Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 219 TL
- Poşet Klipsi 34,50 TL
- Badya 49,50 TL
- Hareketli Süzgeç 59,50 TL
- Motivasyon Matarası 79,50 TL
- Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 89,50 TL
A101 11 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL
- Orta Boy PP Valiz 755 TL
- Kabin Boy PP Valiz 685 TL
- PP Makyaj Çantası 299 TL
- Kadın Termal Sporcu Tayt 139 TL
- Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 259 TL
- Pamuklu Kırlent Kılıfı 159 TL
- Masa ve Duvar Saati 189 TL
- Şemsiye 219 TL
A101 11 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çeçil Peynir 200 G 109,50 TL
- Dondurulmuş Piliç Bonfile 179 TL
- Çilek Reçeli 1 KG 99,50 TL
- Kahvaltılık Sos 300 G 52,50 TL