A101 12-18 NİSAN HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimli?
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 12-18 Nisan 2025 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı. 12-18 Nisan 2025 tarihlerinde A101'de, sucuktan yoğurda, taze kaşardan çaya, makarnadan zeytinyağına, sıvı çamaşır deterjanından deodoranta kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; şampuan, kahve, kıyma, bütün piliç, ızgara köfte gibi ürünlerde de indirim var. İşte 12-18 Nisan 2025 tarihlerinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 12-18 NİSAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU
- Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 195 TL
- Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 179 TL
- Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169 TL
- Torku Yoğurt 5 Kg 169 TL
- Milten Tuzlu Tereyağı 750 gr 279 TL
- Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 99,50 TL
- Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 119,50 TL
- Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr 225 TL
- Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr 179 TL
- Bahçıvan Labne 3x180 gr 99 TL
- Activia Probiyotikli Bowl 150 ml 32 TL
- Quark Yaban Mersini 140 gr 27,50 TL
- Torku Favorimo Sade Kek 20x30 gr 75 TL
- Freedo Dolce Mini 6x60 ml 139 TL
A101 12-18 NİSAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU
- Yudum Egemden Natural Sızma Zeytinyağı 2 Litre 449 TL
- Sırma Ayçiçek Yağı 2 Litre 159 TL
- Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 20 TL
- Kemal Kükrer %100 Nar Ekşisi 250 ml 125 TL
- Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 79,50 TL
- Asperox Sarı / Mavi Güç Çeşitleri 1 Litre 74,75 TL
- Asperox / Bingo Banyo Yüzey Temizleyici 2,5 Litre 69 TL
- Fairy Bulaşık Deterjanı 650 ml 67,75 TL
- Elseve Güzelleştirici Saç Kremi 150 ml 129,90 TL
- Emotion / Blade Deodorant 150 ml 79,50 TL
- Privacy Kadın / Erkek Parfümü 50 ml 199 TL
- Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 69 TL
- Garnier Yüz Temizleme Jeli 200 ml 79,75 TL
10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ
- Tukaş Doğal Siyah / Yeşil Zeytin 900 gr 125 TL
- Elseve Şampuan Çeşitleri 285 ml 79,50 TL
A101 10-13 NİSAN 2025 TAZENİN YILDIZLARI