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  4. A101 12-18 NİSAN HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimli?

A101 12-18 NİSAN HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimli?

Binlerce kişinin merakla beklediği A101 12-18 Nisan 2025 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı. 12-18 Nisan 2025 tarihlerinde A101'de, sucuktan yoğurda, taze kaşardan çaya, makarnadan zeytinyağına, sıvı çamaşır deterjanından deodoranta kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; şampuan, kahve, kıyma, bütün piliç, ızgara köfte gibi ürünlerde de indirim var. İşte 12-18 Nisan 2025 tarihlerinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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A101 12-18 NİSAN HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimli? - Resim: 1

A101 12-18 NİSAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU

- Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 195 TL

- Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 179 TL
- Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169 TL

- Torku Yoğurt 5 Kg 169 TL

- Milten Tuzlu Tereyağı 750 gr 279 TL

- Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 99,50 TL

- Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 119,50 TL

- Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr 225 TL

- Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr 179 TL

- Bahçıvan Labne 3x180 gr 99 TL

- Activia Probiyotikli Bowl 150 ml 32 TL

- Quark Yaban Mersini 140 gr 27,50 TL

- Torku Favorimo Sade Kek 20x30 gr 75 TL

- Freedo Dolce Mini 6x60 ml 139 TL

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A101 12-18 NİSAN HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimli? - Resim: 2

A101 12-18 NİSAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU

- Yudum Egemden Natural Sızma Zeytinyağı 2 Litre 449 TL

- Sırma Ayçiçek Yağı 2 Litre 159 TL

- Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 20 TL

- Kemal Kükrer %100 Nar Ekşisi 250 ml 125 TL

- Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 79,50 TL

- Asperox Sarı / Mavi Güç Çeşitleri 1 Litre 74,75 TL

- Asperox / Bingo Banyo Yüzey Temizleyici 2,5 Litre 69 TL

- Fairy Bulaşık Deterjanı 650 ml 67,75 TL

- Elseve Güzelleştirici Saç Kremi 150 ml 129,90 TL

- Emotion / Blade Deodorant 150 ml 79,50 TL

- Privacy Kadın / Erkek Parfümü 50 ml 199 TL

- Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 69 TL

- Garnier Yüz Temizleme Jeli 200 ml 79,75 TL

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A101 12-18 NİSAN HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimli? - Resim: 3

10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ

- Tukaş Doğal Siyah / Yeşil Zeytin 900 gr 125 TL

- Elseve Şampuan Çeşitleri 285 ml 79,50 TL

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A101 12-18 NİSAN HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimli? - Resim: 4

A101 10-13 NİSAN 2025 TAZENİN YILDIZLARI 

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