A101 13 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e QLED TV ve Volta elektrikli moped geliyor!
A101'in 13 Kasım 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta teknoloji, küçük ev aletleri, mutfak ürünleri, tekstil ve kişisel bakım kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi müşterilerle buluşuyor. SEG beyaz eşyalar, Onvo QLED Google TV, Volta elektrikli mopedler, English Home mutfak gereçleri, Kiwi küçük ev aletleri ve Maybelline kozmetik ürünleri öne çıkan fırsatlar arasında yer alıyor. Ayrıca çocuk ürünleri, örgü ipleri ve ev dekorasyon ürünlerinde de cazip indirimler dikkat çekiyor. Peki A101'de 6 Kasım 2025 tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var?
A101 13 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu, Elektronik reyonunda Onvo 55" QLED Google TV, Fobem Android TV ve SEG beyaz eşyalar öne çıkarken; ulaşım kategorisinde Volta ve Apec elektrikli mopedler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.
A101 13 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Küçük ev aletleri tarafında Kiwi elektrikli semaver, English Home stand mikser, Flavel koltuk yıkama makinesi ve Piranha el aletleri dikkat çekiyor. Mutfak kategorisinde Kütahya Porselen, Paşabahçe ve Papilla ürünleri, tekstil reyonunda English Home mutfak setleri, kadın şardonlu altlar ve bebek giyim ürünleri yer alıyor. Ayrıca Molfix bebek bezleri, Nivea ve Maybelline kozmetik ürünleri de uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.
Peki 13 Kasım A101'e başka hangi ürünler gelecek?
İşte 13 Kasım A101 kataloğu 2025...
A101 13 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- XL Filtreli Sürahi 499 TL
- Porselen Pasta Tabağı 89,50 TL
- Porselen Yemek Tabağı 94,50 TL
- Opal Fırın Kabı Çeşitleri 119 TL
- Silikon Servis Gereçleri 29,50 TL
- Döküm Waffle Tava 599 TL
- Ocak Üstü Tost Makinesi 599 TL
- Porselen Servis Tabağı 99,50 TL
- Porselen Kase 89,50 TL
A101 13 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 55" Frameless 4K UHD QLED Google Tv 16.999 TL
- 32' Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.499 TL
- 43' Android Led Tv 8.499 TL
A101 13 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Elektrikli Semaver 1.599 TL
- Waffle Makinesi 799 TL
- IPL Tüy Alma Cihazı 1.299 TL
- Standlı Blender 1.199 TL
- Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
- Doğrayıcı 999 TL
- 5 in 1 Epilasyon Seti 1.299 TL
A101 13 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Para Sayma Makinesi 3.490 TL
- Şarjlı LED Işık 299 TL
- Şarjlı Vidalama 999 TL
- Kablosuz Şarj Standı 399 TL
- Darbeli Matkap 799 TL
- Kablosuz Hoparlör 399 TL
A101 13 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Bluetooth/Hoparlörlü Katlanır Koşu ve Yürüyüş Bandı 9.999 TL
- Eliptik Kondisyon Bisikleti 8.999 TL
- Refleks Geliştirici Boks Makinesi 1.499 TL
- Katlanabilir Dikey Tırmanma Egzersiz Aleti 4.990 TL
- Manyetik Kondisyon Küreği 9.499 TL
- Dijital Ekranlı Mini Stepper Egzersiz Aleti 2.999 TL
- Direnç Lastikli Egzersiz Aleti 1.699 TL
A101 13 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Mutfak Önlüğü 249 TL
- Bebek Peluş Mont 349 TL
- Mutfak Havlusu 2'li 69,50 TL
- Cam Banyo Seti 2'li 79,50 TL
- Çok Amaçlı Askı 39,50 TL
- Kapaklı Yuvarlak Kirli Sepeti 239 TL
- Kaktüs WC Fırçası 99,50 TL
- Cam Küllük 44,50 TL
- Yuvarlak Sepet 79,50 TL
- Yumak 2'li 99,50 TL
A101 13 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 9 KG Çamaşır Makinesi 13.999 TL
- No-frost Kombi Buzdolabı 20.999 TL
- Inox Bulaşık Makinesi 12.999 TL
A101 13 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- RT3 125 CC Benzinli Motosiklet 49.990 TL
- VM4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL
- APM3 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
- VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 74.990 TL
A101 13 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Oyuncak 76 Parça Büyük Bloklar 299 TL
- Ben Kimim? Pop Up Kitap 69,50 TL
- Pelüş Çeşitleri 299 TL
- Sevimli Boyama Kitapları 29,50 TL
- Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma 469 TL
A101 13 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çocuk Bezi Çeşitleri 329 TL
- 100'lü Islak Havlu 27,50 TL
- Cilt Bakım Yağı 60 ml 249 TL
- Fit Me Fondöten 299 TL
- Makyaj Bazı 249 TL
- Sunkisser Allık 299 TL
- Makyaj Süngeri 99,50 TL
- Ton Eşitleyici Yüz Kremi 100 ml 115 TL
A101 13 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
