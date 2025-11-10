A101 13 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Küçük ev aletleri tarafında Kiwi elektrikli semaver, English Home stand mikser, Flavel koltuk yıkama makinesi ve Piranha el aletleri dikkat çekiyor. Mutfak kategorisinde Kütahya Porselen, Paşabahçe ve Papilla ürünleri, tekstil reyonunda English Home mutfak setleri, kadın şardonlu altlar ve bebek giyim ürünleri yer alıyor. Ayrıca Molfix bebek bezleri, Nivea ve Maybelline kozmetik ürünleri de uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.