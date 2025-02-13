A101 13 ŞUBAT 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: BENZİNLİ MOPED SATIŞTA!
Merakla beklenen A101 13 Şubat 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 13 Şubat 2025 itibarıyla A101'de televizyondan benzinli mopede, buzdolabından tost makinesine, su ısıtıcısından süpürgeye, koltuktan mutfak eşyalarına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Ayrıca; tuş hassasiyetli piyano, tuşlu elektronik org, oyuncak çeşitleri, gıda, makyaj ve temizlik ürünlerinde de indirim var. İşte 13 Şubat 2025 tarihinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 13 ŞUBAT ALDIN ALDIN KATALOĞU
- APEC Benzinli Moped 33.990 TL
- Toshiba 65' 4K Ultra HD Android Tv 24.999 TL
- Toshiba 43' 4K UHD Android Tv 11.999 TL
- Onvo 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.999 TL
- Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 5.499 TL
- Philips 10.000 mAh Powerbank 499 TL
A101 13 ŞUBAT ALDIN ALDIN KATALOĞU
- SEG Silver Çamaşır Makinesi 12.999 TL
- Inox Bulaşık Makinesi 11.999 TL
- Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 6.499 TL
- Kiwi Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici 8.999 TL
- Kiwi Tost Makinesi 1.699 TL
- Fantom Carbon DC Dik Süpürge 1.499 TL
- Sinbo Inox Kablosuz Su Isıtıcı 549 TL
- Pierre Cardin Şarjlı Saç-Sakal Kesme Makinesi 799 TL
- Pierre Cardin Epilasyon Seti 599 TL
- Pierre Cardin Kulak-Burun Tüy Alma Makinesi 99,50 TL
A101 13 ŞUBAT ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Hascevher Çelik Çaydanlık 739 TL
- Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 329 TL
- Emoji Pankek / Gözleme Tavası 329 TL
- Manuel Doğrayıcı 900 ml 299 TL
- Manuel Doğrayıcı 180 ml 169 TL
- Salata Kurutucu 159 TL
- Patates Soğan Saklama Kabı 169 TL
- Bambu Sunumluk 129 TL
A101 13 ŞUBAT ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Ahşap Çubuk Ayakkabılık 179 TL
- Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kovası 69,50 TL
- Pedallı Çöp Kovası 89,50 TL
- Katlanır Çamaşır Selesi 179 TL
- Seyahat Çantası 199 TL