A101 13 Temmuz 2023 'Aldın aldın' ürünleri | İşte A101'in bu haftaki yeni ve indirimli ürünleri
A101 marketi, bu haftaki yeni ve indirimli ürünlerini tanıttı. A101'in 13 Temmuz 2023 'Aldın aldın' aktüel ürün katoloğunda indirimli ve güncel ürünler yer aldı.
A101'in 13 Temmuz 2023 güncel kataloğunda blender seti, elektrikli süpürge, elektronik cezve vantilatör yer alıyor.
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13 Temmuz Perşembe günü mağazalara Volta VM4 model üç tekerlekli elektrikli moped gelecek. Araş 25 bin 990 liraya satılacak.
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Ayrıca 2 bin 799 liraya üçlü koltuk, 1.599 liraya da berjer satılacak.
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