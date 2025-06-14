  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101 14-20 HAZİRAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimde?

A101 14-20 HAZİRAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimde?

A101'in 14-20 Haziran 2025 Haftanın Yıldızları Kataloğu'nda birçok indirimli ürün yer aldı. Çaydan piliç bagete, yağ emici kağıt havludan şampuana, konsantre yumuşatıcıdan gazlı içeceklere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
A101 14-20 HAZİRAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimde? - Resim: 1

A101,14-20 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Yıldızları kataloğunu yayımladı. Haftanın kampanyaları kapsamında çeşitli gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

İşte A101 14-20 Haziran 2025 Haftanın Yıldızları Kataloğu...

1 | 7
A101 14-20 HAZİRAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimde? - Resim: 2

A101 14-20 HAZİRAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI

- Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 205 TL

- Nescafe Gold Kahve 100 gr 139,50 TL

- Sek Tereyağı 1 Kg 350 TL

- Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 147,50 TL

- Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 149 TL

- Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 129,50 TL

2 | 7
A101 14-20 HAZİRAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimde? - Resim: 3

A101 14-20 HAZİRAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI

- Coca-Cola / Fanta Gazlı İçecek 1,75 Litre 44 TL

- Fanta Mandalina Aromalı Gazlı İçecek 2,5 Litre 56 TL

- Coca-Cola Zero Gazlı İçecek 2,5 Litre 55,50 TL

3 | 7
A101 14-20 HAZİRAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimde? - Resim: 4

10 TL VE ÜZERİ ALIVERİŞLERDE GEÇERLİ

- Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 99 TL

- Torku Fındık Kremalı Yaz Gofreti 24x32 gr 109 TL

4 | 7