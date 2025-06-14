A101 14-20 HAZİRAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimde?
A101'in 14-20 Haziran 2025 Haftanın Yıldızları Kataloğu'nda birçok indirimli ürün yer aldı. Çaydan piliç bagete, yağ emici kağıt havludan şampuana, konsantre yumuşatıcıdan gazlı içeceklere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
A101,14-20 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Yıldızları kataloğunu yayımladı. Haftanın kampanyaları kapsamında çeşitli gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
İşte A101 14-20 Haziran 2025 Haftanın Yıldızları Kataloğu...
A101 14-20 HAZİRAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 205 TL
- Nescafe Gold Kahve 100 gr 139,50 TL
- Sek Tereyağı 1 Kg 350 TL
- Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 147,50 TL
- Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 149 TL
- Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 129,50 TL
A101 14-20 HAZİRAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Coca-Cola / Fanta Gazlı İçecek 1,75 Litre 44 TL
- Fanta Mandalina Aromalı Gazlı İçecek 2,5 Litre 56 TL
- Coca-Cola Zero Gazlı İçecek 2,5 Litre 55,50 TL
10 TL VE ÜZERİ ALIVERİŞLERDE GEÇERLİ
- Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 99 TL
- Torku Fındık Kremalı Yaz Gofreti 24x32 gr 109 TL