A101 14 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e katlanır langırt masası geliyor!
Merakla beklenen A101 14 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. Bugün A101'de benzinli motosiklet, dikey şarjlı süpürge, stantlı vantilatör, 4 başlıklı masaj aleti, koşu ve yürüyüş bandı, katlanır langırt masası gibi pek çok ürün satışta olacak. Peki, A101'de bugün başka hangi ürünler indirimde?
A101 14 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. A101'de taraftar lisanslı mini hoparlör, televizyon, cep telefonu, buzdolabı, mutfak gereçleri, oyuncak gibi ürünler indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Peki, 14 Ağustos 2025 itibarıyla A101'de başka hangi ürünler indirime girecek?
İşte A101 14 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu...
A101 14 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Hi-Level 43' FHD WebOS 2.0 D-Dual Led Tv 8.999 TL
- Tecno Spark 30C Cep Telefonu 6.299 TL
- Samsung 70" 4K UHD Smart Led Tv 36.999 TL
A101 14 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Taraftar Lisanslı Mini BT Hoparlör 349 TL
- Taraftar Lisanslı Boyun/Sırt Masaj Aleti 999 TL
- Taraftar Lisanslı Yağ Ölçerli Baskül 599 TL
A101 14 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- SEG Silver Çamaşır Makinesi 13.499 TL
- Bulaşık Makinesi 12.499 TL
- No-Frost Buzdolabı 20.999 TL
A101 14 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Sinbo Türk Kahvesi Makinesi 999 TL
- Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti 799 TL
- Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 899 TL
- Kiwi Şarjlı Stantlı Vantilatör 2.599 TL
A101 14 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Lisanslı Pastel Boyalı Kırtasiye Seti 149 TL
- Tavşan Başlıklı Yumurtlayan Kalem 69.50 TL
- Lisanslı Roket Silgi 24.50 TL
A101 14 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Benzinli Motosiklet 59.990 TL
- Elektrikli Moped Gümüş Gri 26.990 TL
A101 14 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Triathlon Profesyonel Masa Tenisi Masası 9.490 TL
- Katlanabilir Mini Masa Tenisi 4.590 TL
- Kondisyon Bisikleti 3.990 TL
- Spor İstasyonu 13.390 TL
- Koşu ve Yürüyüş Bandı 7.990 TL
A101 14 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Fisher Price Eğitici Oyun Kumandası 449 TL
- 1000 Parça Puzzle 75 TL
- Su Tabancası 75 TL
A101 14 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 279 TL
- Renkli Toprak Kase 4'lü 59.50 TL
- Ayaklı Cam Meyvelik 149 TL
A101 14 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Ütü Masası 599 TL
- Kanatlı Kurutmalık 299 TL
- Soft Çöp Kovası 179 TL